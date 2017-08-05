اعتداء بـ”قنبلة حارقة” على مسجد في مينيسوتا الأمريكية

نيويورك – الأناضول : تعرض أحد مساجد ولاية “مينيسوتا” الأمريكية، السبت، لاعتداء بقنبلة حارقة ما أدى إلى تحطم زجاج بعض نوافذه.

وقالت شرطة ولاية “مينيسوتا” في بيان إن “انفجارا وقع في مركز دار الفاروق الإسلامي بمنطقة بومينغتون فجر السبت”.

ولفت البيان إلى أن “الانفجار لم يؤد لوقوع خسائر بشرية”، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا لتحري حيثيات الانفجار.

من جانبه قال “أسعد زمان” الرئيس التنفيذي للجمعية الإسلامية الأمريكية في “مينيسوتا”، في مؤتمر صحفي، إن “شهود عيان قالوا إن الانفجار وقع قبيل صلاة الفجر بعد أن قام مجهول يستقل شاحنة صغيرة بإلقاء شيء مجهول داخل المسجد عبر نافذة مكتب الإمام، قبل أن يلوذ بالفرار”.

وأكد “زمان” أن نحو “20 شخصا كانوا في المسجد لدى وقوع الانفجار، ولم يصب أحدهم بأذى، عدا تحطم زجاج نافذة مكتب الإمام”.

وأعلن “زمان” عن مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار لمن يكشف عن الفاعلين.

بدورها نقلت وسائل إعلام محلية عن شاهد عيان قوله إن “الانفجار ناجم عن قنبلة حارقة”.