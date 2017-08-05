بايرن يهزم دورتموند بركلات الترجيح ليفوز بكأس السوبر الألمانية

دورتموند – رويترز : تغلب بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم على بروسيا دورتموند بطل الكأس 5-4 في ركلات الترجيح ليحقق رقما قياسيا بالفوز بكأس السوبر المحلية للمرة السادسة عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة الافتتاحية للموسم بالتعادل 2-2 اليوم السبت.

وأنقذ زفين أولرايخ حارس بايرن محاولة مارك بارترا ليحسم الفوز لفريقه على ملعب دورتموند استاد سيجنال ايدونا بارك حيث عوض بايرن تأخره مرتين ليتعادل خلال الوقت الأصلي للمباراة كما أيضا حول تأخره لتقدم في ركلات الترجيح.

وبدا أن دورتموند فعل ما يكفي للفوز عندما سجل هداف الدوري الموسم الماضي بيير-ايمريك أوباميانج هدف التقدم الرائع في الدقيقة 71 ليمنح فريقه التفوق 2-1 لكن أوكاش بيشتشك سجل بالخطأ في مرماه قرب النهاية ليعيد الأمل للنادي البافاري.

ووضع الأمريكي كريستيان بوليشيتش (18 عاما) دورتموند في المقدمة بعد 12 دقيقة من البداية عندما اقتنص الكرة من خابي مارتينيز وسدد في شباك أولرايخ من داخل منطقة الجزاء بعد لحظات من إضاعة روبرت ليفاندوفسكي لفرصة خطيرة.

لكن المهاجم البولندي عاد وهز الشباك بعد ست دقائق بلمسة سهلة من ثلاثة أمتار عقب تمريرة عرضية من اليمين من يوشوا كيميش الذي كسر مصيدة التسلل.

وأنقذ رومان بيركي حارس دورتموند فريقه من أربع فرص خطيرة في الشوط الأول بينها فرصتان لتوماس مولر وواحدة لسيباستيان رودي وأخرى للفرنسي فرانك ريبري الذي تألق في الجانب الأيسر.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني حيث تقدم بايرن للهجوم لكنه عوقب مجددا على اهدار العديد من الفرص. ومرر عثمان ديمبلي إلى شريكه في الهجوم أوباميانج وأفلت المهاجم الجابوني من الدفاع ليسدد بخارج قدمه من فوق أولرايخ من 13 مترا.

وفي الوقت الذي بدا أن جماهير دورتموند تستعد للاحتفال ارتدت تسديدة من ركلة حرة من العارضة لترتطم بالظهير بيشتشك وتسكن الشباك بعد لمسة من كيميش في الدقيقة 88.

وكانت اليد العليا لدورتموند في ركلات الترجيح حيث أنقذ بيركي محاولة كيميش لكن زميله أولرايخ تصدى لمحاولتي سيباستيان روده وبارترا ليهدي لبايرن أول ألقاب الموسم