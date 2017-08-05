موريتانيا : بدء فرز وعد الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

نواكشوط – الأناضول : بدأت، مساء السبت، عمليات فرز وعد الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تشمل إلغاء الغرفة الثانية من البرلمان الموريتاني، بعدما أُغلقت مراكز الاقتراع، مساء السبت.

ومن المنتظر أن تُعلن النتائج الأولية مساء الأحد، طبقا لما قالته مصادر في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للأناضول.

وقررت الحكومة تنظيم سهرة داخل قصر المؤتمرات في نواكشوط، يحضرها الرئيس ولد عبد العزيز، من أجل متابعة عمليات فرز الأصوات.

وصباح السبت، توجه الناخبون الموريتانيون، البالغ عددهم 1,4 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصوات على تعديلات دستورية مقترحة من الحكومة.

وتتضمن التعديلات، التي ترفضها أحزاب معارضة، إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس محلية للتنمية.

وتعتبر التعديلات نهائية، إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% +1) من الأصوات، المُعبر عنها في الاستفتاء.

ومساء السبت، قالت أحزاب منتدى المعارضة، في بيان، إنها سجلت ووثقت العديد من المخالفات والانتهاكات التي حدثت أثناء عملية التصويت، وستنشرها لاحقا.

وتعتبر التعديلات الدستورية الحالية، الأكثر جدلا في تاريخ البلاد، وذلك بسبب الرفض الواسع الذي قوبلت به من غالبية أحزاب المعارضة النشطة في البلاد.

ويأتي “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”، وهو تحالف من 14 حزبا، في صدارة المقاطعين، بالإضافة لأحزاب “تكتل القوى الديمقراطية”، وحزب “الصواب”، و”القوى التقدمية للتغير”.

وتعارض الاستفتاء أيضا، عدد من المنظمات والهيئات النشطة، بينها حركة (إيرا) المدافعة عن حقوق الأرقاء السابقين في البلاد.

بينما أيد الاستفتاء، شركاء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بجانب حزبان معارضان، شاركا في الحوار، الذي أجري في سبتمبر/أيلول الماضي، هما حزب “الوئام” وحزب “التحالف الشعبي”.

أما حزب “اللقاء الديمقراطي” المعارض، الذي يقوده الوزير السابق، محفوظ ولد بتاح، فقد تبنى حملة تطالب بالتصويت بـ”لا” في الاستفتاء.

أعضاء مجلس الشيوخ يعلقون اعتصامهم

من جانب آخر علق أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، السبت، اعتصامهم الذي أطلقوه الأربعاء الماضي للمطالبة باعتذارٍ رسمي من رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز.

وبدأ عدد من أعضاء المجلس الأربعاء الماضي اعتصاما بمقر مجلس الشيوخ طالبوا فيه بـ”اعتذار رسمي” من ولد عبد العزيز، عن تصريحات أدلى بها منذ أيام واعتبروها “مسيئة لهم”.

وقالت مصادر برلمانية، إن الشيوخ علقوا اعتصامهم دون الإدلاء بتفاصيل أكثر.

والأسبوع الماضي، اعتبر الرئيس الموريتاني، مجلس الشيوخ الذي يضم 56 سيناتورًا، “وكرًا للفساد والرشوة، ومجرد عبئ على الدولة، ومعطلة لمسار التنمية في البلاد”.

ويوم الخميس الماضي رفض ولد عبد العزيز الاعتذار للشيوخ، لافتا إلى أن أعضاء المجلس هم من يجب أن يعتذروا للشعب الموريتاني.

ولفت إلى أن “أعضاء مجلس الشيوخ ضالعون في قضايا رشوة، وأن إلغاء المجلس بات ضرورة”.