مقتل جندي سعودي في معارك عند الشريط الحدوي مع اليمن

صنعاء – الأناضول : أعلنت السعودية، فجر اليوم الأحد، مقتل جندي في معارك مع مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، عند حدودها الجنوبية مع اليمن، أكثر جبهات الحرب استنزافا.

وذكرت الوكالة السعودية الرسمية (واس)، أن “الجندي أول علي بن أحمد هروبي، أحد منسوبي القوات المسلحة، استشهد أثناءء أداء واجب الدفاع عن الوطن”، في إشارة للحدود الجنوبية مع اليمن والتي تشهد معارك مع الحوثيين منذ أكثر من عامين.

وقالت الوكالة، إن الأمير، محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، نقل تعازي القيادة السعودية، لوالد وذوي الجندي” هروبي”.

ولم تتطرق الوكالة إلى ظروف مقتل الجندي “هروبي”، لكن القوات السعودية، صدت خلال اليومين الماضيين هجمات مكثفة للحوثيين قبالة نجران وجازان وعسير.

بإعلان اليوم يرتفع عدد قتلى المملكة عند الشريط الحدودي لـ49 عسكريًا، سقطوا منذ 10 مايو/ أيار الماضي، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق من الجانبين، وفق إحصاء للأناضول نقلا عن مصادر سعودية رسمية. .

ويشهد الشريط الحدودي تصعيدا كبيرا، حيث كثف الحوثيون من هجماتهم الصاروخية على الأراضي السعودية، وأعلنوا تقدمهم في مواقع عسكرية داخل المملكة.

وفي المقابل يواصل طيران التحالف العربي شن عشرات الغارات عند المناطق الحدودية مستهدفًا مواقع الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الداعمة لهم.