جيش البرازيل ينفذ حملة ضد عصابات الجريمة في ريو ومقتل شخصين

(أ ف ب): شن آلاف من رجال الجيش والشرطة البرازيليين فجر السبت مداهمة استهدفت عصابات الجريمة التي تنشط انطلاقا من أحياء الصفيح في ريو دي جانيرو.

ومع حلول المساء وانتهاء العملية، قُتل مجرمان “خلال مواجهات”، بحسب ما اكد مسؤول امني في ولاية ريو.

وقال جهاز الأمن في ولاية ريو في بيان إن الحملة المشتركة للجيش والشرطة استهدفت ستة أحياء عند الفجر وان الهدف الرئيسي هو وقف العصابات المسؤولة عن ارتفاع عمليات سرقة الشاحنات التجارية.

ومنذ أسبوع، ينتشر عشرة آلاف عنصر في المدينة لمكافحة تصاعد العنف.

وغالبية جرائم القتل في ريو تقع في احياء الصفيح التي تشهد حروبا دامية بين عصابات متنافسة لتجار المخدرات وعمليات لميلشيات مسلحة.