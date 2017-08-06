وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: تفجير مسجد مينيسوتا “خطير” رغم عدم وقوع إصابات

(د ب أ): ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن عدم وقوع إصابات في انفجار وقع يوم السبت داخل مسجد بولاية مينيسوتا لا يقلل من “الطبيعة الخطيرة” لهذا العمل.

وقالت الوزارة في بيان لها في وقت متأخر من يوم السبت “نحن ممتنون لعدم وقوع إصابات، لكن ذلك لا يقلل من خطورة هذا العمل”.

وأضاف البيان “وزارة الأمن الداخلي تؤيد تماما حقوق الجميع في العبادة بحرية وبأمان، ونحن ندين بشدة مثل هذه الهجمات على أي مؤسسة دينية”.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) قد ذكر أن عبوة ناسفة بدائية الصنع تسببت في الانفجار في مركز دار الفاروق المجتمعي في بلومنجتون جنوب مينابوليس.

وقال المكتب إن “التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن جهاز مدمر ينتهك القانون الاتحادي”.

وتولى مكتب التحقيقات الاتحادي قيادة التحقيق حيث يعمل حاليا على تحديد الجاني ودوافعه بمساعدة الشرطة المحلية والوكالات الأخرى.

وتم استدعاء الشرطة في بلومنجتون إلى مقر المركز في الساعة 0505 من صباح السبت (1005 مساء السبت بتوقيت جرينتش) ووجدوا أن المبنى قد تضرر.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن النوافذ كانت مهشمة وكان هناك دخان في المركز حيث كان المصلون قد تجمعوا على ما يبدو لأداء صلاة الفجر.

وقال المركز في بيان إنه “يشكر المجتمع على” تدفق الدعم” عقب ما وصفه بـ”جريمة الكراهية المشتبه بها”.

وأضاف البيان أن “مجموعة متنوعة من الطوائف الدينية وصلت إلى المسجد للتعبير عن دعمهم ولتقديم أي مساعدة ممكنة” مؤكدا أن سكان مينيسوتا “مجتمع واحد يدعم بعضه البعض خلال الأوقات العصيبة”.