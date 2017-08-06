اليابان تحيي ذكرى سقوط أول قنبلة ذرية أمريكية على هيروشيما

(د ب أ): أحيت اليابان الأحد الذكرى السنوية الـ72 لإلقاء القنبلة الذرية الأمريكية على مدينة هيروشيما بغرب اليابان، حيث حضر المراسم السنوية رئيس الوزراء شينزو آبي والناجين.

ووقف الآلاف من المشاركين في المراسم التي أقيمت بالقرب من موقع سقوط القنبلة) دقيقة صمت تخليدا لذكرى الضحايا في الساعة 08:15 من صباح الأحد (23:15 من مساء السبت بتوقيت غرينتش)، نفس الوقت الذي شهد قبل 72 عاما إسقاط طائرة أمريكية من طراز “بي29-” أول قنبلة ذرية على المدينة في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وتسبب أول استخدام للأسلحة النووية ضد البشر في مقتل عشرات الآلاف من السكان على الفور. وبحلول نهاية عام 1945، بلغ إجمالي القتلى نحو 140 ألف شخص. وألقت الولايات المتحدة بعد ثلاثة أيام قنبلة ذرية ثانية على مدينة ناجازاكي في 9 آب/ أغسطس 1945، واستسلمت اليابان في الخامس عشر من آب/ أغسطس، مما أنهى الحرب العالمية الثانية.

وأجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما زيارة تاريخية إلى هيروشيما في أيار/ مايو 2016، ليصبح أول رئيس أمريكي في منصبه يزور موقع الهجوم الذري الأول. وابدى تعاطفه مع الضحايا إلا أنه لم يقدم اعتذارا عن الهجوم.

وقال مكتب المدينة إن عدد زوار متحف هيروشيما التذكاري للسلام زاد بعد زيارة أوباما بنسبة 16,4% ليصل إلى 1,74 مليون زائر خلال عام 2016 .