إصابة تريبير لاعب توتنهام خلال الفوز على يوفنتوس وديا

(رويترز): تعرض كيران تريبير الظهير الأيمن لتوتنهام هوتسبير لإصابة في الكاحل قبل نهاية الشوط الأول خلال الفوز 2-صفر على يوفنتوس بطل إيطاليا في لقاء ودي لكرة القدم في استاد ويمبلي السبت.

وباع توتنهام وصيف بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ظهيره الأيمن الأساسي كايل ووكر إلى مانشستر سيتي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (65.18 مليون دولار) الشهر الماضي في ظل جاهزية تريبيير لشغل هذا المركز بكفاءة.

لكن اللاعب البالغ عمره 26 عاما، والقادم من بيرنلي منذ عامين، خرج مصابا في الدقيقة 41 بعدما تعرض لتدخلين عنيفين من أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس وغادر الملعب باستخدام عكازين.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام للصحفيين “سيخضع لفحوص يوم الاثنين ثم نرى ما سيحدث”.

وأضاف “ينتابنا شعور جيد في الوقت الحالي. بالفعل هو يستخدم عكازين لكن هو في حالة جيدة ونتمنى ألا تكون الإصابة كبيرة”.

وتعافى تريبير من التدخل الأول من ساندرو وصنع الهدف الافتتاحي لزميله المهاجم هاري كين بفضل تمريرة عرضية متقنة بعد عشر دقائق لكنه خرج مصابا بعد التدخل الثاني.

وشارك الشاب كايل ووكر-بيترز البالغ عمره 20 عاما قبل أن يسجل كريستيان إريكسن الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 52 أمام وصيف بطل أوروبا في الموسم الماضي.

وسيلعب توتنهام في ضيافة نيوكاسل يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.