انتهاء عمليات البحث عن ثلاثة جنود من مشاة البحرية الأمريكية قبالة سواحل استراليا

(أ ف ب): اوقف مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) عمليات البحث التي يقومون بها للعثور على ثلاثة عسكريين فقدوا في حادث طائرة قبالة سواحل استراليا.

وكانت الطائرة “ام في-22 اوسبري” التابعة للجيش الأمريكي تحطمت في البحر السبت بعد اقلاعها من السفينة الهجومية “يو اس اس بونوم ريتشارد ال اتش دي-6″.

وتم انقاذ 23 من ركاب الطائرة بسرعة لكن ثلاثة آخرين فقدوا.

وفتح الجيش الأمريكي تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

وذكرت قوات المارينز السبت أن عملية بحث واسعة تجري للعثور على العسكريين الثلاثة.

وقالت قوات المارينز في بيان الأحد إن عمليات البحث باتت تتركز على “انتشال” الجثث وقطع الطائرة، موضحة أن “عائلات المفقودين الثلاثة ابلغت”.

وكانت الطائرة والسفينة قبالة سواحل ولاية كوينزلاند في اطار تدريبات “تاليسمان سيبر” المشتركة بين الولايات المتحدة واستراليا والتي انتهت مؤخرا.