نحت الفاكهة فن دقيق في تايلاند

(أ ف ب): يسعى نحاتو الفاكهة في تايلاند إلى المحافظة على هذا التقليد الملكي القديم مع أن جيل الشباب يبتعد عن هذا الفن الفريد من نوعه.

ونظمت خلال عطلة نهاية الاسبوع مسابقة نحت الفاكهة في بانكوك وشملت الشمندر السكري المحول إلى ورود واشكالا أخرى مصنوعة من البابايا والشمام.

ويعتبر المشارك بيانات قيواتو أن نحت الفاكهة لا يقتصر فقط على الفوز بالمسابقة.

ويوضح “نحت الفاكهة قد يحسن ذهننا لانه يتطلب التركيز ويحسن خيالنا.. انه طريقة للاسترخاء”.

ويعود التقليد إلى أسرة سوخوتاي المالكة في تايلاند خلال القرن الرابع عشر.

وتقول منظمة الحدث ارايا ارونانودشاي إن “فن نحت الطعام انطلق قبل مئات السنين. تايلاند غنية بالفنون والحرف. انه كنز جميل جدا نملكه هنا”.

وتضيف “في الماضي كان يجرى ذلك داخل القصور الملكية للعائلة المالكة”.

وشارك عشرات من الفنانين التايلانديين في مسابقة نحت الخضار والفاكهة الشهيرة التي نظمت تكريما للملكة سيريكيت التي تحتفل بعيد ميلادها الخامس والثمانين في 12 آب/ اغسطس.

ونحت حوالى عشرين فريقا اشكالا حيوانية مختلفة من فيلة وبوم اضافة الى تصاميم تايلاندية معقدة نحت في الفاكهة والخضار منها القلقاس والشمام والبابايا.

ولا تزال الفاكهة المحفورة تشكل تقديمات في المعابد او زينة في الاعراس. وباستطاعة طلاب الفنون الجميلة اختيار هذا الفن لتعلمه في الجامعة الا ان التقليد بدأ يتلاشى.

وتقول مانيرات سفاستيوات نا ايوتايا الخبيرة في حفر المأكولات “لا يهتم الكثير من الشباب لهذا الفن في حين ان الذين يدرسونه في الجامعة لا يمكنهم ان يؤمنوا لقمة العيش من خلاله فقط”.