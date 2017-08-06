مهرجان للتوائم في مدينة توينزبرغ الأمريكية

(أ ف ب): تجمعت أعداد كبيرة من التوائم السبت، في مدينة توينزبرغ الصغيرة في اوهايو التي أسسها توأمان قبل 200 سنة.

ويحتفل مهرجان “توينز داي فيستيفال” المفتوح لكل التوائم ، بمعنى ان يكون للفرد توأم.

ودعا المنظمون المشاركين الى ارتداء ملابس تمثل الدول التي تعود اليها جذور عائلتهم. وقد لبى غالبية المشاركين هذه الدعوة.

وشمل المهرجان مسابقة مواهب ومسيرة للتوائم ومسابقة أخرى للتوائم الاكثر شبهاً والاقل شبهاً.

وقالت كارولين بارينغتون “أمر رائع ان يكون للآخر توأم لأنه يولد فوراً مع افضل صديق له يختبر معه كل شيء. فلا احد يفهم الآخر مثلما يفهم التوأم توأمه”.

وهي أتت مع شقيقها التوأم نتانييل الذي وافقها الرأي بالكامل.

ويشتكي بعض التوائم في انهم لا يحظون بعيد ميلاد حيث يكون كامل التركيز عليهم.

إلا أنهم يؤكدون ان ثمة جوانب ايجابية جداً، منها عدم الشعور بالعزلة.

وبالنسبة للتوائم المتشابهين ثمة مشكلة تتمثل بعدم تمكن الناس من التفريق بينهم حيث ان الامر يختلط على الوالدين احياناً.

وقال جون اندرسون، “يحصل الامر كثيراً حتى مع اهلنا”.

وأضاف ضاحكاً “في احد الايام اضطررت الى ان ابرز لوالدتي شهادة السوق الخاصة بي لكي تصدق اني لست شقيقي التوأم جاك”.

لكن خلال مهرجان التوائم، لا يشعر هؤلاء ليوم واحد على الاقل انهم مختلفون عن الآخرين.

وأكدت دايان فيبيرت مع شقيقتها التوأم دونا دوسون “نحن في ديارنا! نشعر فعلاً اننا في ديارنا”.