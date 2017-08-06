شاروخان: علاقتي مع سلمان خان وعامر خان مختلفة

(د ب أ): قال الممثل الهندي شاروخان إنه تربطه علاقة جيدة بالممثلين سلمان خان وعامر خان.

ونقل موقع بينك فيلا الإلكتروني عن شاروخان القول “أتمنى الخير للجميع، ومتأكد أنهما يتمنيان الخير لي أيضا. ونحن الثلاثة نمثل منذ فترة طويلة، في بادئ الأمر، خلال السنوات الخمس او الست الأولى من بدء مسيرتنا الفنية، عندما كنا ممثلين جددا، ربما كانت هناك منافسة، ولكن بعد مرور وقت طويل على عملنا في هذا المجال، أصبح الأمر مختلفا”.

ولدى سؤاله حول ما إذا كان يعتبر سلمان وعامر منافسين، قال شاروخان “إذا شاهدنا أي شخص ونحن معا سوف يفاجئ. أنا لست ودودا للغاية مع بعض الممثلين الذين لا أعرفهم بصورة شخصية”.

وأضاف “ولكن إذا جلست أنا وعامر وسلمان سويا، سوف ترى علاقة مختلفة للغاية”.

وقال ” نحن لا نتناقش حول العمل ولا نقيم بعضنا البعض”.

ويشار إلى أن أخر أفلام عامر خان “دانجال” قد حقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر بالهند وخارجها، كما عرض مؤخرا لسلمان فيلم ” تيوبلايت” الذي حقق نجاحا متوسطا.

وبدأ الجمعة الماضية عرض أحدث أفلام شاروخان “جاب هاري ميت سيجال” مع الممثلة أنوشكا شارما.