مسؤول أردني: العراق يلغي خط الغاز المرافق لمشروع أنبوب النفط

(د ب أ): قال مدير مديرية النفط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أشرف الرواشدة، إن الجانب العراقي قرر إلغاء خط الغاز الذي كان من المفترض أن يكون مرافقاً لأنبوب نفط البصرة-العقبة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “الغد” الأحد عنه القول، إن هذا التوجه جاء بهدف خفض تكاليف مشروع أنبوب النفط بين البلدين لتسريع إنجازه، موضحاً أن الغاية من خط الغاز كانت تتمثل بتشغيل محطات الضخ على امتداد الأنبوب الرئيسي أي أنبوب النفط، إضافة إلى تزويد الأردن بأي كميات فائضة عن حاجة محطات الضخ في حال احتاج الأردن لأي كميات من هذا الغاز.

وقال الرواشدة إن مطور المشروع سيبحث عن بديل لتشغيل محطات الضخ عوضاً عن الغاز وبما يتناسب مع الجدوى الاقتصادية للمشروع، مبيناً أن الوزارة أُبلغت بهذا القرار في شهر يونيو /حزيران الماضي.

كما أشار الرواشدة إلى أنه تمت زيادة مدة عقد تطوير وإدارة المشروع إلى 25 عاماً بدلاً من المدة التي كانت مقررة سابقاً وهي 20 عاماً، قبل تسليمه إلى الحكومة الأردنية، مشيراً إلى أن ذلك جاء أيضاً ضمن إجراءات تحسين اقتصاديات المشروع لتحفيز المطور على سرعة إنجازه.

وكان مصدر عراقي مسؤول قال للصحيفة إنه من المخطط أن يبدأ العمل بتنفيذ الجزء الواقع داخل الأراضي الأردنية مع نهاية العام الحالي.

وكان الجانبان وقعا في أبريل /نيسان من عام 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع تصل لـنحو 18 مليار دولار.