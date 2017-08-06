توقيف رجل يحمل سكينا في برج إيفل

(أ ف ب): أعلنت الشركة المستثمرة لبرج إيفل في بيان الأحد توقيف رجل يحمل سكينا بينما كان يحاول اقتحام احدى نقاط المراقبة الامنية للبرج مساء السبت.

واوضح البيان انه “تمت السيطرة بسرعة” على الرجل الذي وصل بمفرده على ما يبدو “وجرى توقيفه”، بدون أن تعرف دوافعه أو ملابسات محاولة اقتحامه نقطة المراقبة. ولم تسجل أي اصابات.

ويستقبل برج إيفل الذي اضيء بالوان فريق سان جرمان لكرة القدم احتفاء بانضمام البرازيلي نيمار، آخر الزوار حتى منتصف الليل طوال السنة ويغلق ابوابه عند الساعة 00,45 (22,45 ت غ).

وافاد البيان أن “قوات الشرطة الموجودة قامت بعملية تدقيق كاملة للموقع وطلبت أن يتم إخلاؤه عند الساعة 00,30″ أي قبل ربع ساعة من الموعد المحدد.

وعبرت الشركة المستثمرة عن ارتياحها “لتطبيق اجراءات حماية الموقع على الارض وفي الطوابق بشكل سليم”.

ولم يكشف عدد الزوار الذين كانوا في برج إيفل عند وقوع الحادثة.

وتستهدف فرنسا منذ كانون الثاني/ يناير 2015 هجمات يشنها جهاديون تتمثل بموجة اعتداءات اسفرت عن سقوط 339 قتيلا في المجموع وطالت خصوصا قوات الامن.