أوامر للفرقة المدرعة 9 في الجيش العراقي بالاستعداد للتوجه نحو تلعفر

(الأناضول): قال مصدر أمني عراقي مسؤول، الأحد، إن القيادة العسكرية العليا أصدرت أوامرها للفرقة المدرعة التاسعة، بالاستعداد الفوري للتوجه نحو قضاء تلعفر (65 كلم غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى).

تجدر الإشارة إلى أن قضاء تلعفر، تتبعه ثلاث نواحي وهي: ربيعة وتسكنها عشيرة شمر، وناحية زمار تتكون من 78 قرية، (49 قرية عربية و29 قرية كردية)، والعياضية، يسكنها خليط من التركمان والعرب والأكراد في القرى التابعة لها، حيث تتواجد عشيرة الجرجرية (الكركرية) الكردية في قرى الناحية.

وقال الرائد صفوان كاظم العسافي، مسؤول وحدة توزيع الأوامر العسكرية في مقر قيادة القوات العراقية (تابعة لوزارة الدفاع) للأناضول، إن “الفرقة المدرعة التاسعة، قوة قتالية مهمة، أثبتت فاعليتها خلال تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، واكتسبت الكثير من الخبرات القتالية لاسيما في مجال حرب الشوارع″.

وأضاف، “هذا الأمر دفع بالقيادة العسكرية العليا إلى إصدار توجيهات إلى قيادة الفرقة بضرورة البدء وبشكل فوري بتسليم مهام مسك الأرض في المناطق التي تتواجد بها في الموصل إلى قوات الشرطة المحلية والاتحادية والاستعداد للتوجه نحو تلعفر، للمشاركة مع باقي الوحدات المسلحة كل حسب مهمتها ومحورها في تحريره”.

هذا واستطاعت الوحدات العسكرية العراقية المشتركة، من قطع الطرق جميعها التي تربط بين الموصل وتلعفر، وفرض طوق مشدد على التنظيم داخل قضاء تلعفر، إذ أن “البيشمركة” (قوات الإقليم الكردي شمالي العراق)، باتت تسيطر على الحدود الإدارية الشمالية للقضاء، بينما تسيطر قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي على حدوده الإدارية الجنوبية.

من جهته، قال العقيد أحمد الجبوري، من قيادة عمليات نينوى (إحدى تشكيلات الجيش) للأناضول، إن “هناك اجتماعات عسكرية مكثفة لتوزيع محاور قتال تلعفر، على القوات التي سوف تشارك بهذه المعركة”.

وتوقع أن “يجري الإعلان عن انطلاق ساعة الصفر لبدء العمليات من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، خلال الأيام القليلة القادمة بعد تأكيد القيادات جميعا بجهوزية مقاتليها لهذه المهمة”.

يذكر أن الفرقة المدرعة التاسعة، شاركت في تطهير الأحياء والمناطق التي سيطر عليها تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، من خلال إجراء التفتيش الدقيق ومتابعة الخلايا النائمة ورفع العبوات الناسفة من الطرق والبيوت المفخخة.