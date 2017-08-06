إسرائيل تعرض على مدونة إيرانية تعيش في تركيا اللجوء إليها

(رويترز): عرضت إسرائيل الأحد على مدونة إيرانية تعيش في تركيا اللجوء إليها إذ تقول إنها عرضة للترحيل قسرا إلى إيران حيث ستكون في خطر لأنها تعمل لحساب موقع إخباري إسرائيلي.

وقالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إن المدونة ندى أمين التي تكتب باللغة الفارسية للصحيفة غادرت إيران في 2014 إلى تركيا. وأضافت أن المدونة خاضت معركة قضائية للحيلولة دون ترحيلها وبحثت عن دول أخرى قد توافق على استقبالها كلاجئة.

ولا يحق للإيرانيين بشكل عام دخول إسرائيل بسبب العداء بين البلدين.

لكن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي قال إنه سيصدر تأشيرة سفر خاصة للمدونة البالغة من العمر 32 عاما وذلك بعد التماسات قدمتها نقابات صحفية في إسرائيل.

وقال درعي في بيان إنها “صحفية حياتها في خطر حقيقي. وسمحت بدخولها دون تأخير في ضوء الظروف الإنسانية الواضحة”.