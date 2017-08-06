جاويش أوغلو يبحث الملف السوري مع لافروف في مانيلا

(الأناضول): التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الفلبينية مانيلا، على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، وبحثا الملف السوري، وقضايا رفع تأشيرة الدخول بين البلدين، وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية.

وأوضح جاويش أوغلو الأحد، أنه تناول مع نظيره الروسي آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية، واجتماعات الأستانة المقبلة، التي تهدف لإيجاد حل لها.

وتابع: “كما بحثنا مع الوزير الروسي قضايا تتعلق برفع تأشيرة العبور عن مواطني البلدين، ومسائل اقتصادية تتعلق بالاستيراد والتصدير، بما في ذلك تصدير الطماطم (البندورة)، والخطوات الواجب اتخاذها لتحسين العلاقات الاقتصادية الثنائية”.

ووصف جاويش أوغلو الاجتماع الذي عقده مع لافروف بالمثمر، مشيراً إلى أنه سيلتقى مساء اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وحول مشاركته في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في مانيلا، قال جاويش أوغلو إن تركيا تولي أهمية كبرى للعلاقات مع منطقة جنوب شرق آسيا، وتحسين العلاقات على المستوى الثنائي مع دول المنطقة ومع مجموعة آسيان.

وأضاف جاويش أوغلو، أن تركيا عيَّنت مؤخراً سفيراً لها في مدينة “فيينتيان” عاصمة لاوس، وبالتالي فإن أنقرة باتت تملك سفارات في جميع عواصم دول آسيان.

ولفت جاويش أوغلو إلى أن مجموعة آسيان تملك اقتصاداً كبيراً ومساحة جغرافية واسعة، مشيراً أن المنطقة المذكورة سوف تقدم لرجال الأعمال الأتراك فرصاً كبيرة خلال الفترة المقبلة.