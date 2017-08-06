وزير خارجية البحرين: أدعو إلى “تحقيق مستقل” فيما تسميه قطر “حصارا”

(الأناضول)- دعا وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قطر إلى فتح “تحقيق مستقل” لإثبات ما اذا كانت تقع تحت “الحصار” من الدول الأربع المقاطعة لها أم لا.

جاء هذا في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في إشارة إلى رفضه وصف قطر كلمة “الحصار” على الإجراء الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضدها قبل شهرين.

وقال آل خليفة في تغريدته ‏”إن كان المسؤولين القطريين يصرون على استخدام كلمة (حصار) وأن بلدهم (محاصر) فليفتحوا تحقيقاً مستقلاً في أي قضية ترتبط بذاك الحصار”.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وقالت الدول الأربع إنها قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والطيران في الأجواء والملاحة في المياه الإقليمية لتلك الدول كل على حسب حدوده مع قطر لأسباب تتعلق “بأمنها الوطني”.

واتهمت الدول الأربع الدوحة بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته قطر بشدة.

ووصفت قطر الإجراءات التي قامت بها الدول الأربع ضدها بأنها “حصار” ولا سيما أنها تضمنت إغلاق المنفذ البري الوحيد لها مع السعودية، في حين تصر الدول الأربع أن هذه الإجراءات “مقاطعة” وليس “حصاراً” ، وتدلل على ذلك بحرية الحركة من وإلى قطر عبر مطاراتها وموانئها البحرية.