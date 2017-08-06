الفرنسي ديمبلي يقترب من برشلونة الإسباني

(الأناضول) : إقترب نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، من حسم ضم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق كرة القدم ببروسيا دورتموند الألماني خلال الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقًا لصحيفة (آس) الإسبانية، “برشلونة اتفق على كل شئ مع ديمبلي، يتبقى التوصل لإتفاق مع دورتموند الراغب بتحقيق أقصى إستفادة مالية”. ويرغب دورتموند في الحصول على 100 مليون يورو نظيره التنازل عن اللاعب وتركه يرحل لصفوف البرسا هذا الصيف. وكان برشلونة قد سعى لضم اللاعب الصيف الماضي، إلا أن الصفقة تعطلت وأنتقل لدورتموند بمقابل 15 مليون يورو من رين الفرنسي. ويعد عثمان ديمبلي (20 عامًا)، أحد أبرز نجوم الكرة الفرنسية والدوري الألماني خاليًا، وخاض أمس السبت السوبر الألماني أمام بايرن ميونيخ الذي حققه الأخير بركلات الترجيح.