نظارات شمسية جديدة يمكنها توليد الطاقة الشمسية

سان فرانسيسكو (د ب أ)- ابتكر فريق من الباحثين في معهد كارلسروهه للتكنولوجيا في ألمانيا نظارات شمسية تحتوي على خلايا شمسية مرنة وشفافة بألوان متعددة يمكن إستخدامها لتوليد الطاقة والإستفادة منها في تشغيل تطبيقات مختلفة.ويقول فريق الدراسة إنهم إستطاعوا تثبيت الخلايا الشمسية على عدسات النظارات الشمسية وإستخدامها لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل معالج إلكتروني صغير الحجم وشاشتين صغيرتين، مما يمهد الطريق أمام تطبيقات أخرى في المستقبل مثل دمج الخلايا الشمسية العضوية في زجاج نوافد المنازل لأغراض توليد الطاقة.ونقل الموقع الإلكتروني الأمريكي “ساينس ديلي” المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث ألكسندر كولسمان رئيس قسم الكهرباء الضوئية العضوية في معهد كارلسروهه للتكنولوجيا قوله “إننا نهدف إلى جلب الطاقة الشمسية إلى الأماكن التي تعجز تقنيات توليد الطاقة الشمسية عن الوصول إليها”.

وتم تركيب العدسات التي تحتوي على خلايا شمسية على إطارات نظارات تقليدية، ويصل سمك العدسة إلى 6ر1 ملليمتر تقريبا ولا يزيد وزنها عن ستة جرامات تماما مثل عدسات النظارات التقليدية، كما تم تثبيت المعالج الإلكتروني صغير الحجم والشاشتين في إطار النظارة الشمسية واستخدامهم لإعطاء قراءات بشأن كثافة الإضاءة ودرجة الحرارة وغيرها من البيانات.وأكد الباحثون أن العدسات التي تحتوي على خلايا شمسية يمكنها توليد طاقة بحجم 200 ميغاوات، وهي كمية كافية لتشغيل أجهزة مثل سماعات الأذن وغيرها.