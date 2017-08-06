زعيم أكبر حزب معارض في دولة الإحتلال يدعو نتنياهو إلى الاستقالة

(د ب أ)- دعا آفي جاباي زعيم حزب العمل، أكبر حزب معارض في دولة الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة، وذلك بعد يومين من موافقة أري هار كبير مستشاري نتنياهو سابقا على الظهور كشاهد في تحقيقي فساد ضد رئيس الوزراء.وقال جاباي، الذي تم انتخابه مؤخرا، لإذاعة جيش الاحتلال “كان ينبغي أن يحدث هذا قبل عام”. ويخضع نتنياهو لتحقيق لقبوله هدايا بشكل غير قانوني من رجال أعمال ولمحاولته ممارسة تأثير على التغطية الإعلامية في إسرائيل بصورة غير قانونية.ووفقا للتقارير الإعلامية، تركز القضية الأولى على رئيس الوزراء وزوجته ساره اللذين يشتبه بقبولهما هدايا عبارة عن عبوات من السيجار والنبيذ تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الشيكل من منتج أفلام إسرائيلي.

وفي القضية الثانية، يجرى التحقيق مع نتنياهو لإتهامات بالتفاوض من أجل تغطية مؤيدة له في صحيفة يديعوت أحرنوت المعروفة بانتقادها للحكومة مع ناشر الصحيفة.وتبلغ قيمة الدولار 4 شيكل تقريبا.ورفض نتنياهو في بيان أمس الأول الجمعة الإتهامات، ووصفها بأنها “ضجيج في الخلفية”.وزادت التكهنات بأن نتنياهو قد يواجه إتهامات جنائية بعد توصل هارو إلى اتفاق مع الشرطة الجمعة للشهادة في التحقيقات مقابل تخفيف العقوبة عنه في قضية أخرى تجري الشرطة حاليا تحقيقات بشأنها.