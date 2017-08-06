محققو مكافحة الإرهاب يتولون التحقيق في واقعة محاولة الهجوم على برج إيفل

باريس (د ب أ) – قال مصدر قضائي اليوم الأحد إن المحققين بإدارة مكافحة الإرهاب تولوا التحقيق في محاولة رجل مسلح الهجوم على برج إيفل الليلة الماضية.وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ القرارعلي ضوء الخلفية المتشددة للرجل وأقواله خلال الإستجواب.وأوضح المصدر أن المحققين يدرسون توجيه تهم الإرهاب بنية ارتكاب جرائم أو محاولة قتل مسؤولين حكوميين للرجل.وكان مصدر قضائي إن الادعاء الفرنسي بدأ تحقيقا في إطار مكافحة الإرهاب بعد حادثة وقعت في وقت متأخر من مساء أمس السبت عندما حاول رجل مسلح بآلة حادة دخول برج إيفل عنوة.ووقعت الحادثة حوالي الساعة 2130 بتوقيت جرينتش أمس السبت. وقال المصدر إنه تم التعامل مع الحادث في بادئ الأمر على أنه جريمة عادية لكنه تحول إلى قضية من قضايا مكافحة الإرهاب بسبب كلام المشتبه به مع الشرطة وبسبب تطرفه الواضح.