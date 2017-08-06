موقع بريطاني: حفتراستعان بطائرات وأسلحة إسرائيلة بوساطة إماراتية

“القدس العربي” :

نقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن مصدر إسرائيلي مطلع، طلب عدم الإفصاح عن هويته، قوله إن الجيش الإسرائيلي قصف بالطائرات مواقع عسكرية لتنظيم الدولة في ليبيا لصالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وأشار المصدر إلى أن إسرائيل قصفت سرت بالطيران في 25 أغسطس/آب 2015، مضيفا أن الغارة جاءت استجابة لطلب من حفتر أثناء زيارته للعاصمة الأردنية عمّان، حيث التقى سرا عددا من مسؤولي المخابرات الإسرائيلية . وقال المصدر إن حفتر وعد بالمقابل بتوقيع صفقات نفط وصفقات سلاح مع إسرائيل، لافتا إلى أن اللقاءات جرت بوساطة إماراتية.و كشف الموقع أن قوات حفتر تلقت بنادق قنص إسرائيلية ومعدات رؤية ليلية. ونقل عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله “صديق صديقنا وعدو عدونا هو صديقنا، وحفتر هو صديق مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة. كما أنه يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية”.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نشرت قبل أيام “بروفايلا” أشادت فيه بحفتر في ما اعتبر ترحيبا اسرائيليا بـ”صديق الصديق و عدو العدو”.