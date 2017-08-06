إنقاذ 137 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

طرابلس (أ ف ب) -أعلن مسؤول ليبي في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لوكالة فرانس برس ان حرس السواحل الليبيين انقذوا 137 مهاجرا كانوا يحاولون الانتقال الى أوروبا على متن زورق مطاطي، بينهم خمس نساء وثلاثة اطفال، ونقلوهم الى البر.

وقال النقيب امين البوسيفي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء في الضواحي الشرقية لمدينة طرابلس، لوكالة فرانس برس “انقد حرس السواحل ما يقارب 137 مهاجرا استلمهم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء”. ومن جهته قال العميد ايوب قاسم المتحدث بأسم البحرية لفرانس برس ان المهاجرين من جنسيات أفريقية متعددة وكانوا على متن قارب مطاطي عندما تم إعتراضهم صباح الاحد على بعد نحو 20 ميلا بحريا شمال قرية صياد الواقعة على بعد نحو ثلاثين كيلومترا غرب طرابلس.

ونقلوا الى القاعدة البحرية في طرابلس ومنها الى تاجورا حيث تسلمهم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.وافاد مصور فرانس برس انه تم جمع عشرات المهاجرين في باحة تحت شمس حارقة بانتظار نقلهم الى مراكز تجمع.وتفيد اخر احصاءات منظمة الهجرة الدولية ان أكثر من 111 ألف مهاجر وصلوا الى أوروبا عبر البحر منذ الاول من كانون الثاني/يناير بينهم نحو 93500 الى إيطاليا. كما قتل أكثر من 2360 شخصا خلال عبور البحر الى اوروبا.