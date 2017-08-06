نفاذ تذاكر حفل القيصر والكبيسي بالدوحة..وكاظم سيغني الجديد

الدوحة -“القدس العربي”- من إسماعيل طلاي

تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة التظاهرات الاحتفالية لمهرجان “صيف قطر 2017″، متحدّية الحصار الإنساني المفروض على الدوحة. ويرتقب الجمهور القطري والآلاف من عشاق الأغنية العربية مساء 17 أغسطس/ آب الجاري حيث يغني الفنان العراقي كاظم الساهر برفقة الفنان القطري فهد الكبيسي وقد أعلنت شركة” ذا سوشال ستوديو” الجهة المنظمة للحفل نفاذ جميع تذاكر الحفل . وقالت الشركة في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه أن منافذ بيع التذاكر شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور بعد أن تم الإعلان عن طرح بيع تذاكر الحفل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، بدعم من الهيئة العامة للسياحة ضمن فعاليات مهرجان صيف قطر 2017، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه الهيئة للشركات القطرية المحلية. وقال المدير التنفيذي للشركة المنظمة “ذا سوشال استوديو” حمزة زهر: “نفاذ تذاكر حفل كاظم الساهر وفهد الكبيسي جاء في غضون ساعات من إعلاننا عن الحفل.

القيصر : سأقدم أغاني من ألبومي الجديد لجمهور قطر

وقبيل حفله المرتقب، عبر الفنان كاظم الساهر، قيصر الأغنية العربية عن سعادته للمشاركة في الحفل، وتطلعه لزيارة قطر والوقوف على مسارحها، قائلاً “الجمهور الرائع في كل مكان يستحق أن نقدم له موسيقى راقية، كما أننا سنقدم في حفل صيف قطر أغاني من الألبوم الجديد”. وبدوره، وعد الفناة القطري فهد الكبيسي جمهوره بأمسية فنية موسيقية مميّزة، قائلاً “هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في مهرجان صيف قطر وبدون شك فإن المشاركة في بلدي تعني لي الكثير حيث يتسنى للجميع إظهار روح الحب والألفة والتكاتف”.ويأتي الحفل الموسيقي للفنان كاظم الساهر والكبيسي ضمن الفعاليات الخاصة بمهرجان صيف قطر والذي ينظم هذا العام تحت شعار “لوّن صيفك “، تقدم خلاله عروض ثقافية وترفيهية متنوعه ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان في نسخته الرابعة لأكثر من شهرين، حيث انطلقت فعالياته مع بداية عيد الفطر ومن المقرر أن تُختتم مع نهاية عيد الأضحى المبارك.