إختتام تمرين “الدرع الحديدي” بين القوات القطرية التركية

الدوحة “القدس العربي” – من إسماعيل طلاي : أختتم اليوم تمرين “الدرع الحديدي” الذي نفذته القوات البرية الأميرية القطرية بالتعاون مع القوات التركية لمدة يومين، تحت رعاية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، وبحضور الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. وذكر مدير مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية المقدم الركن نواف بن مبارك بن سيف آل ثاني في بيان صحفي صادر عن المديرية أن التمرين الذي أقيم بمعسكر الدحيليات صمم لتحقيق مهمة القوات البرية الأميرية في الدفاع عن أراضي الدولة ومرافقها الحيوية والاقتصادية والاستراتيجية والبنية التحتية. وقال قائد التمرين العميد الركن هادي راشد الشهواني إن التمرين تضمن تدريب القيادات على تقدير الموقف والتخطيط والسيطرة والتنسيق بين وحدات القوات البرية الأميرية القطرية والقوات التركية الشقيقة لصد الاختراقات ومنع عمليات التسلل وإستعادة السيطرة على الموقف في المناطق الحيوية.

وقد تمّ تنفيذ تمرين “الدرع الحديدي” على ثلاث مراحل هي الإعداد والتحضير ثم تمرين مركز القيادة وأخيرا الإيجاز الختامي والدروس المستفادة. كما يأتي التمرين بناء على اتفاقيات مسبقة في إطار التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين الشقيقين لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وعمليات التهريب ولحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وكان الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري زار الأسبوع الماضي حاملة الطائرات الأمريكية USS Nimitz “يو إس إس نيمتز″ والتي تعد من أضخم السفن الحربية ورائدة حاملات الطائرات في العالم والمتواجده في مياه الخليج. واطلع العطية على التكنولوجيا العالية والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها حاملة الطائرات الأمريكية. وشملت الجولة أجنحة المقاتلات البحرية والمارينز. كما جرى خلال الجولة إجتماع بين وزير الدولة لشؤون الدفاع وقائد مجموعة القتال، حيث تم بحث القضايا المشتركة بين وزارة الدفاع القطرية ونظيرتها الامريكية خاصة ما يخص تطوير العلاقات بين البلدين وتطوير تعاونهما فيما يخص مكافحة الإرهاب.

ويشار الي أن زيارة حاملة الطائرات التركية إلى الدوحة تجئ في إطار التعاون والتنسيق الثنائي العسكري بين البلدين والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب، بحسب ما ذكر بيان لمديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية في وقت سابق.