الجيش: جندي إيراني يفتح النار على زملائه ويقتل أربعة

(رويترز) -قال الجيش الإيراني في بيان إن جنديا إيرانيا فتح النار على أقرانه في ساحة للرماية جنوبي طهران يوم السبت مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ثمانية بجروح.ووقع إطلاق النار في بلدة قهرزاك التي تبعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي طهران.

وقال الجيش إن إطلاق النار وقع على الأرجح بسبب إما مشكلات نفسية يعاني منها المهاجم أو دوران مفاجئ للسلاح عن طريق الخطأ. ويذكر أن الشهر الماضيشهد قتل جندي إيراني بالرصاص ثلاثة من زملائه في ثكنات ببلدة أبيك على بعد 40 كيلومترا شمال غربي طهران. وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إنه أصاب ستة آخرين أيضا قبل أن يطلق النار على نفسه.وقال مسؤولون طبيون وقتئذ للوكالة إن الجاني، الذي نجا، أصيب “باضطراب عقلي” مؤقت.