الملك عبد الله يرى أن الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية “يزداد صعوبة”





عمان-(أ ف ب): قال الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، أن مستقبل القضية الفلسطينية “على المحك”، وأن الوصول الى حل سلمي للنزاع بين الاسرائيليين والفلسطينيين “يزداد صعوبة”.

وجاء ذلك، في بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني، عن مجريات اجتماع مع رئيس مجلس النواب ورؤساء لجان نيابية. وقال الملك إنه “لولا الوصاية الهاشمية وصمود المقدسيين، لضاعت المقدسات منذ سنوات، ونحاول كل جهدنا لتحمل مسؤولياتنا” مؤكداً أن “نجاحنا يتطلب الموقف الواحد مع الأشقاء الفلسطينيين، كي لا تضعف قضيتنا ونتمكن من الحفاظ على حقوقنا”.

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994، تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الاماكن المقدسة الاسلامية في القدس، التي كانت تتبع إدارياً للأردن قبل احتلالها عام 1967.

ومن المقرر أن يزور العاهل الاردني مدينة رام الله غداً الاثنين، بحسب مسؤولين فلسطينيين، للتباحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول التطورات الراهنة وعملية السلام.

وتأتي زيارة الملك عقب أحداث المسجد الاقصى الشهر الماضي، بعد نصب اسرائيل بوابات إلكترونية لكشف المعادن، وكاميرات مراقبة عند مداخل المسجد، بالإضافة إلى مقتل أردنيين برصاص حارس أمني في سفارة اسرائيل في الاردن، وما نجم عنها من توتر بين البلدين.

وأكد الملك، خلال اللقاء مع النواب أنه “لن يكون هناك أي اختراق في عملية السلام، إذا لم يكن هناك التزام أميركي بدعم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية”.

وحض على “مضاعفة الجهود والعمل بشكل مكثف مع الإدارة الأميركية، لتحقيق التقدم الضروري خلال الفترة القادمة.” خصوصاً أن جهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، متوقفة بشكل كامل، منذ مبادرة السلام بقيادة أمريكا، عام 2014.

ويشكك كثيرون بإمكانية استئناف مفاوضات جدية بين الجانبين، إذ أن الحكومة التي يتزعمها حاليا بنيامين نتانياهو، هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا بشكل علني الى إلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية، بينما لا يحظى الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس، بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين.