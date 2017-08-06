أرسنال يفتتح موسمه بإسقاط تشيلسي في الدرع الخيرية‎ ـ (فيديو)

“القدس العربي” : أفتتح نادي آرسنال موسمه الجديد، بحصوله على لقب الدرع الخيرية الإنكليزية، بعد فوزه على جاره اللندني تشيلسي، بفضل ركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ويمبلي” وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. تقدم حامل لقب البريميرليغ في النتيجة، عن طريق جناحه الأيمن النيجيري فيكتور موسيس مطلع الشوط الثاني، إلا أن طرد الإسباني بيدرو رودريغيز قبل النهاية بشعر دقائق، أعطى الفرصة للمدفعجية لإدراك هدف التعديل، الذي سجله الوافد الجديد سياد كولاسيناك في الدقيقة 88. وعندما أحتكم كلا الفريقين لركلات الجزاء، تمكن القائد الجديد تيم كاهيل من تسجيل هدف البلوز الوحيد، فيما أهدار الحارس تيبو كورتوا ركلة الجزاء الثانية، ثم تبعه القادم من الريال ألفارو موراتا بإهدار الثالثة، في المقابل سجل للمدفعجية ثيو والكوت، مونريال، أليكس تشامبرلين ثم أوليفييه جيرو، ليفوز آرسنال بأول ألقابه في الموسم الجديد