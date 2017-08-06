ميسي الأفضل في تاريخ الليغا ورونالدو خارج العشرة الأوائل



“القدس العربي” : أثار مركز أبحاث التاريخ والإحصاء لكرة القدم في إسبانيا ” CIHEFE”، جدلاً واسعًا، بإختياراته لأفضل اللاعبين في الليغا على مر العصور، والتي أسفرت عن حصول الهداف الأسطوري ليونيل ميسي، على المركز الأول، في المقابل خرج غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو من تصنيف العشرة الأوائل.

وبحسب ما ذكره المركز، فإن اختيارات الأفضل في تاريخ الليغا منذ عام 1929 وحتى هذه اللحظة، تم بناء على معايير خاصة، منها عدد دقائق كل لاعب، بالإضافة إلى أهدافه سواء من كرات ثابتة أو باللعب المفتوح، وأيضًا عدد الأخطاء التي اُحتسب له وعليه، والبطاقات الصفراء والحمراء.

واحتل ليو المركز الأول بـ545 نقطة، وجاء خلفه أسطورة الريال راؤول غونزاليس بـ528 نقطة، ثم رمز كتلونيا في أربعينات القرن الماضي سيزار رودريغيز بـ528 نقطة، في اُختير صاروخ ماديرا في المركز السابع عشر بـ415 نقطة، وهو ما أثار غضب جماهير النادي الملكي، لاعتقادها أن الدون يستحق أفضل من ذلك.

وجاء ترتيب العشرة الأوائل على النحو الأتي

1. ليونيل ميسي (545 نقطة).

2. راؤول غونزاليس (528 نقطة).

3. سيزار رودريفيز (524 نقطة).

4. تيلمو زارا (493 نقطة).

5. إنريكى كاسترو (488 نقطة).

6. خوان أرزا (481 نقطة).

7. ألفريد ودى ستيفانو (481 نقطة).

8. باكو خينتو (467 نقطة).

9. كارلوس ألونسو (464 نقطة).

.10غيليرمو غوروستيزا (454 نقطة) .