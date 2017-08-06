بايرن ميونخ يُخطط لخطف “جوكر” توتنهام قبل اليونايتد

“القدس العربي” – أفادت تقارير صحفية إنكليزية، أن مدرب بايرن ميونخ كارلو أنشيلوتي، أعطى إدارة ناديه الضوء الأخضر، للدخول في مفاوضات مع رئيس توتنهام دانيال ليفي، من أجل التوصل إلى إتفاق يضمن إنتقال لاعب الوسط إريك داير، إلى “آليانز آرينا”، قبل غلق الميركاتو الصيفي.

من جانبها، أشارت صحيفة “ذا صن”، إلى أن عملاق البوندلسيغا يُراقب الدولي الإنكليزي “الجوكر”، الذي يُجيد اللعب في قلب الدفاع ووسط الملعب، منذ فترة ليست قصيرة، وخلال أيام وربما ساعات، سيعرض النادي على نظيره اللندني حوالي 50 مليون إسترليني، لإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وتأتي محاولة البايرن، بعد فشل كبير بلاد الضباب على المستوى المحلي “مانشستر يونايتد”، الذي حاول تأمين عقد لاعب سبورتنغ لشبونة السابق، لكن المحاولة باءت بالفشل، لضعف المقابل المادي، الذي لم يتجاوز الـ40 مليون إسترليني.

وتُرجح بعض التقارير الواردة من داخل صرح الديوك في الجزء الأبيض من شمال لندن، تعثر المفاوضات مع الرئيس، وذلك ليس للأمور المالية، ولكن لتمسك المدرب الأرجنتيني ماوريستو بوتشيتينو بكل لاعبيه الأساسيين، بعد بيع الظهير الأيمن كايل ووكر لمانشستر سيتي مقابل 44 مليون بعملة بريطانية الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أن داير انضم إلى السبيرز عام 2014 قادمًا من سبورتنغ لشبونة في صفقة غير معلومة، ومنذ ذلك الحين ومستواه في تطور مُستمر، والآن في سجله 135 مباراة مع العاصفة الساخنة، بالإضافة لـ19 مشاركة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة.