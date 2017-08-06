بديل نيمار يوجه رسالة ساخرة جدًا لبرشلونة‎

“القدس العربي” :- سخر جناح بوروسيا دورتموند عثمان ديمبلي، من الشائعات التي ربطت مستقبله مؤخرًا، بعملاق الليغا “برشلونة”، ليُعوض رحيل النجم الكبير نيمار جونيور، الذي فاجأ العالم بأنتقاله إلى باريس سان جيرمان، مقابل تسديد قيمة فسخ عقده الفلكية.

الشاب الفرنسي البالغ من العمر 20عامًا، أظهر رغبته في البقاء مع أصحاب “سيغنال ايودنا بارك”، بتعليق عبر صفحته على “تويتر”، حَمل بعض الوجوه الساخرة، وكتب في الأسفل “ضحكة”، في إشارة واضحة منه إلى رفضه فكرة الذهاب إلى “كامب نو“. المُثير للدهشة، أن تعليقه الساخر، جاء بعد تصريحاته لقناة Gol “برشلونة من أكبر أندية العالم، ولا يوجد لاعب لا يتمنى الذهاب إلى البرسا. طبيعي أن تشعر بسعادة بالغة عندما تعلم أن نادٍ كبير كبرشلونة يرغب في التعاقد معك، وعلينا أن نكون هادئين لنرى ما سيحدث“. وزعمت العديد من صحف أوروبا الكبرى، أن إدارة برشلونة تنوي الانقضاض على ابن أكاديمية رين، حتى صحيفة “ليكيب” واسعة الانتشار في فرنسا، ادعت أن إدارة أسود الفيستيفاليا، لن تقف في طريق اللاعب، لكن بشرط الحصول على 100 مليون يورو، ليُصبح ثالث أغلى لاعب في العالم بعد نيمار وبول بوغبا.

وكان ديمبلي قد انضم إلى صفوف البوروسيا الصيف الماضي، قادمًا من رين، في صفقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية، وفي موسمه الأول نجح في تسجيل 10 أهداف من مشاركته في 49 مباراة، منهم ستة أهداف في البوندسليغا.