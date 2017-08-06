السعودية تنفي كلاماً نسب للجبير حول بقاء الأسد 

لندن – ” القدس العربي” : أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، “عدم دقة ما نسبته بعض وسائل الإعلام لوزير الخارجية عادل الجبير”.

وكان موقع “روسيا اليوم”، ذكر أن مصدراً في المعارضة السورية كشف لها أن الجبير أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات أن الرئيس السوري بشار الأسد باق.

وأكد المصدر، حسب ما ذكرت وكالة (واس) الرسمية السعودية، على “موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1 ) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد”.

وشدد كذلك على “دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة”.