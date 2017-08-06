سيدات هولندا يتوجن بلقب بطولة أمم أوروبا

(د ب أ):- توج المنتخب الهولندي للسيدات بلقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على الدانمارك 4 / 2 خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد. وجاءت أهداف المنتخب الهولندي عن طريق فيفيان ميديما (هدفين) في الدقيقتين10و89 وليكه مارتينز وشيريدا سبيتسي في الدقيقتين 28 و51 ، فيما جاء هدفا المنتخب الدانماركي عن طريق ناديا نديم من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، وبيرنيل هاردير في الدقيقة .33 ويعد هذا اللقب هو الأول للمنتخب الهولندي فيما يظل منتخب الدانمارك بلا لقب في البطولة.

هذا ويعد المنتخب الألماني هو الأكثر تتويجا باللقب حيث فاز به ثمانية مرات سابقة.وكان المنتخب الهولندي قد صعد للمباراة النهائية، بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، ثم تغلب على السويد 2 / صفر في دور الثمانية ،قبل أن يهزم المنتخب الإنجليزي 3 / صفر في الدور قبل النهائي.

فيما صعد المنتخب الدانماركي للمباراة النهائية، عقب إحتلاله حتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، خلف المنتخب الهولندي ، ثم تغلب على ألمانيا 2 / 1 في دور الثمانية، قبل أن يفوز على النمسا 3 / صفر بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.