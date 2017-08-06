أمير قطر يبحث مع وزير خارجية الجزائر الأزمة الخليجية

(الأناضول): -أستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، في العاصمة الدوحة، وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل. وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن “مساهل نقل إلى أمير قطر رسالة شفوية من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها”.

ولفتت إلى أنه “جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها الأزمة الخليجية”. وعقب اللقاء، أستقبل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نظيره الجزائري “حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”. وفي وقت سابق اليوم، وصل مساهل إلى الدوحة ضمن جولة عربية تشمل 8 دول، لمناقشة عدة قضايا إقليمية على رأسها أزمتي الخليج وليبيا، وفق بيان سابق للخارجية الجزائرية. واستهل مساهل جولته الأحد الماضي بزيارة السعودية، ومصر وسلطنة عمان. وتشمل الجولة أيضل كل من البحرين، الكويت، الأردن، والعراق. وتعد هذه الجولة الأولى من نوعها لوزير جزائري، منذ سنوات، من حيث عدد الدول التي تشملها.

ومنذ إندلاع الأزمة الخليجية قبل شهرين استقبلت الجزائر، التي التزمت الحياد إزاء القضية، مسؤولين خليجيين لبحث القضية، لكن السلطات تتحفظ على وصف الأمر بالوساطة.