  الجيش اليمني :سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في قصف للتحالف ومعارك بصنعاء

صنعاء- (د ب أ):- سقط عدد من القتلى والجرحى من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح اليوم الأحد في قصف لمقاتلات التحالف العربي ومعارك مع قوات الجيش الوطني في محافظة صنعاء. ونقل موقع الجيش الموالي للحكومة الشرعية “سبتمبر نت”، عن مصادر ميدانية قولها “قصفت مقاتلات التحالف العربي، معسكرا تدريبيا للمليشيا جنوبي العاصمة صنعاء، في الوقت الذي إستهدفت الطريق الرابط بين محافظتي صنعاء، والحديدة“. وذكرت المصادر أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل قيادات عسكرية كبيرة موالية لصالح. وتزامنا مع ذلك شهدت مديرية نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء،إستمرارللمعارك بين قوات الجيش الوطني ومسلحي الحوثي وصالح. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن المعارك خلفت عددا من القتلى والجرحى من المليشيا بينهم قيادات ميدانية.