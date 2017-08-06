  برلماني إيراني يعتذر عن “تسابق” نواب لإلتقاط “سيلفي” مع موغريني

طهران – (الأناضول )- اعتذر نائب في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، لـ”تسابق” نواب، هو بينهم، لإلتقاط صورة “سيلفي” مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، خلال مراسم أداء رئيس البلاد حسن روحاني القسم الدستوري، أمس في طهران.جاء ذلك في تغريده للنائب عن مدينة شيراز “فرج الله رجبي” على موقع “تويتر”.وقال رجبي في تغريدته إن ما حصل “ليس مشكلة سياسية وإنما مشكلة ثقافية”.

وأثار تسابق عدد من النواب الإيرانيين لالتقاط “سيلفي” مع موغيريني، موجة من الرفض على منصات التواصل الاجتماعي، إذا اعتبر نشطاء أن ما جري “يعتبر بمثابة الإنتماء للغرب”، و”إبداء الاهتمام بفارضي العقوبات” و”النيل من هيبة إيران”. لم يقتصر الجدل على منصات التواصل الإجتماعي، حول صورة “السيلفي” مع موغيريني؛ بل شمل أيضًا عدم دعوة ممثلين عن أهل السنة الإيرانية إلى مراسم أداء القسم. وانتقد “محمود صادقي” النائب عن حزب المحافظين على حسابه في “تويتر”، عدم دعوة ممثلين عن أهل السنة.وأمس السبت، أدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، القسم الدستوري في العاصمة طهران، وسط حضور إقليمي ودولي.وفي 20 مايو/أيار الماضي، فاز روحاني، بفترة ولاية ثانية بعد تفوقه على منافسه الأبرز إبراهيم رئيسي، وحصوله على 57% من عدد الأصوات.