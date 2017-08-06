المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إغلاق الجزيرة سيزيد من الإقبال على القناة

الدوحة “القدس العربي” – إسماعيل طلاي: قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي بإغلاق كافة مكاتب قنوات شبكة الجزيرة ليس مستغربا، فلطالما اختبأت دولة الإحتلال خلف أقنعة زائفة لتدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة،وها هي اليوم تنزع هذا القناع لأنها لم تعد تحتمل ما يبث عن جرائم الإحتلال وعلاقاته المتشابكة حول العالم.

وأضافت المنظمة في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه إن هذا القرار يكشف عن قوة ومتانة الحلف القائم بين إسرائيل وبين بعض الدول العربية التي كانت سباقة إلى إغلاق مكاتب الجزيرة والمطالبة بإيقاف الجزيرة عن البث وهي لهذا الغرض تحاصر قطر منذ أكثر من شهرين.

وأكدت أن قرار الإحتلال -ومن قبله الدول التي تحاصر قطر- لن يكون له أي تأثير في عصر السماوات المفتوحة وثورة الإتصالات بل على العكس سيزداد تأثير الجزيرة والإقبال عليها فلم يعد بالإمكان لي عنق الحقيقة وتزويرها .

وشددت المنظمة على ضرورة الإستمرار بنقل الحقيقة كما هي وضرورة الضغط من إجل إقرار تشريع عالمي يحمي الصحفيين وتداول المعلومات بدون أي معوقات، فحرية الصحافة ونقل المعلومات لها دور حاسم و مهم في تقدم المجتمعات ودحر الفكر المتطرف والإرهاب على عكس ما تدعي إسرائيل ودول الحصار على قطر.