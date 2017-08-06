﻿مستشار خامنئي: لن نسمح لأمريكا بدخول المواقع العسكرية الإيرانية

لندن ـ «القدس العربي»: رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومحاولة واشنطن لإقناع حلفائها الغربيين لفرض ضغوط على إيران للموافقة على تفتيش مواقعها العسكرية المشبوهة بصلتها ببرنامجها لصنع القنبلة الذرية، قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر ولايتي، إن طهران لن تسمح لأمريكا بدخول مواقعها العسكرية أبداً.

ووفقاً لوكالة إرنا للأنباء الرسمية الإيرانية، حول سؤال عن موقف إيران تجاه ما أعلنته أمريكا عن نيتها في تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، أكد علي أكبر ولايتي أن السلطات الإيرانية لن تسمح لهم بذلك، وأنه ليس من حقهم طرح هذا الموضوع كما أنهم لا يمتلكون الجرأة للمساس بالأمن الإيراني.

وتابع قائلاً إن من يطلق مثل هذه التصريحات يعيد إلى الأذهان مغامرات دونكيشوت، فالأمريكان كانوا في وقت من الأوقات يرَوْن أنفسهم القوة الوحيدة في العالم، لكنه وبمرور الوقت وبعد الهزائم التي تلقوها في فيتنام وأفغانستان والعراق وباقي الدول صارت ادعاءاتهم بالقوة تفتقر إلى الدليل، وبالتالي فهم لا يجرؤون على التحرش بإيران، وأنهم لن يجدوا طريقهم مطلقاً إلى المواقع العسكرية الإيرانية لأنها جزء من أمن البلاد.

وأضاف مستشار خامنئي أن الإيرانيين يسعون إلى أداء دور كبير في الاقتصاد البنيوي وتحقيق «الاقتصاد المقاوم» لأنه الطريق الوحيد لاستقلال وتطور البلاد، بالإشارة إلى سياسة النظام الإيراني في خفض التكاليف ووقف الدعم الحكومي للعوائل الإيرانية.

وعلى هامش استقبال طلبة الجامعات الإيرانيين المشاركين في مسابقات الروبوت لعام 2017 التي أقيمت في اليابان، بارك علي أكبر ولايتي في حديث مع الصحافيين النجاحات التي حققها الطلبة الإيرانيون بما يمتلكونه من طاقات خلاقة.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة الحرة الإيرانية وضعت ميزانية خاصة لدعم الطلبة المتميزين سواء في داخل الجامعة أو إرسالهم كبعثات إلى الجامعات الأخرى، مضيفاً أن الجامعة الحرة الإيرانية بصدد إعداد الكوادر العلمية اللازمة لمستقبل البلاد.

وعلى هامش الاجتماع مع وزير الدولة للشئون السياسية في وزارة الخارجية الدنماركي، كيم يورغنسن، أشار رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني إلى أوجه الاشتراك بين طهران وكوبنهاغن، وقال إن رؤية الدنمارك تدعم مبدأ تعزيز التعاون والحوار المشترك مع الجانب الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، أن علي أكبر ولايتي أشار أمام مجموعة من الصحافيين إلى القواسم المشتركة بين طهران وكوبنهاغن، واصفاً إياها بالإيجابية والعريقة، مضيفاً أن تعزيز العلاقات الثنائية يحظى بأهمية كبيرة لدى البلدين، كما أن رؤية الدنمارك تحث على مبدأ الحوار والتعاون مع دول غرب آسيا خاصة إيران.