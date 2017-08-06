﻿تصاعد الخلافات والاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس ينهي الآمال المعقودة على «ثلاث مبادرات مصالحة»

غزة – «القدس العربي»: ضمن إشارات متبادلة، تدل على تباعد المواقف بين حركة فتح والرئاسة الفلسطينية من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، وفشل «ثلاث مبادرات مصالحة» قدمت خلال الأيام الماضية، لإنهاء ملف الانقسام وإتمام عملية المصالحة، انتقدت الأخيرة خطاب الرئيس محمود عباس الأخير، ووصفته بـ «الهجومي»، ويهدف لفصل غزة عن الضفة، وذلك بعد أن توعد بالاستمرار في وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيا، حال لم تلتزم حماس بـ»استحقاقات المصالحة».

وقالت حماس في بيان لها، إن تصريحات الرئيس عباس التي وصفتها بـ «الهجومية» وتهديداته لأهل غزة بمزيد من العقوبات هي «نسف لجهود المصالحة». وأكدت في بيان لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه، أن تصريحات الرئيس عباس «تعكس سوء نواياه تجاه سكان القطاع وكذب حديثه عن الوحدة وإنهاء الانقسام». ورأت أن التصريحات التي أدلها بها الرئيس «تكشف عن دوره التكاملي والمتقاطع مع العدو الصهيوني في عزل غزة وحصارها، وضرب مقومات صمود شعبنا وثباته على أرضه».

وقالت في ختام تصريحها إنها «لن تنجر وراء هذه المهاترات وستبقى درعاً حامياً لوحدة شعبنا ومدافعة عن حقوقه وثوابته»، موضحة أنها ستعمل على إنجاح كل الجهود المبذولة لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في تحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة.

وفي السياق قال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحافي، إن التهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد غزة من قبل الرئيس «يعني أنه مصر على سياسة فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة». وأضاف أن الرئيس «ما زال يضرب بعرض الحائط كل مساعي المصالحة الوطنية». وأشار إلى أن السلطة تحرم سكان غزة من الأموال التي يدفعونها كضرائب، مؤكدا أن خطوات الرئيس «كان لها تداعيات كارثية على الحياة في قطاع غزة، وتسببت بسقوط شهداء من المرضى».

ورأى أنها تتقاطع بـ «شكل متزايد» مع خطوات وأهداف الحصار الإسرائيلي، متهما الرئيس عباس برفض المصالحة وتعزيزه الانقسام.

وقال إنه بـ «خطواته العقابية ضد القطاع، يساهم في إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لمقدسات شعبنا».

وكان الرئيس عباس قد قال في كلمة ألقاها أمام المئات من سكان القدس، الذين حضروا إلى مقر المقاطعة بمدينة رام الله، حين تحدث عن ملف المصالحة الوطنية «سنستمر في وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيا ما لم تلتزم حركة حماس باستحقاقات المصالحة»، مشيرا إلى وجود جهات تسعى لـ «إدامة انفصال قطاع غزة حتى لا تقوم دولة فلسطينية».

وأكد تمسكه بـ «مبادرة القدس» لإنهاء الانقسام،

وكان الرئيس قد طرح خلال أحداث المسجد الأقصى الأخيرة، مبادرة لإنهاء الانقسام، تقوم على أساس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس، وتمكين الحكومة من العمل في غزة، والاتفاق على إجراء انتخابات عامة.

وجاء الخلاف الجديد ليدلل على فشل حالة الحراك الأخير الذي شهدته الساحة الفلسطينية، عقب زيارة وفد قيادي من حركة حماس في الضفة الغربية للرئيس عباس.

وتلا ذلك الاجتماع الذي جرى مساء يوم الثلاثاء الماضي، أن طرح «وطنيون لإنهاء الانقسام» مبادرة جديدة لإتمام المصالحة، تقوم على دعوة حركة حماس لحل اللجنة الإدارية في غزة، بالتزامن مع إلغاء الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة بحق غزة، إضافة لدعوة الرئيس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واستئناف عمل اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لتشكيل قيادة موحدة للشعب الفلسطيني.

وسبقت حركة حماس هذه المبادرة وأكدت استعدادها لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها، فور استلام حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وعلى رأسها استيعاب الموظفين الذين على رأس عملهم.

وشدد عضو المكتب السياسي للحركة الدكتور صلاح البردويل، على ضرورة الإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فرضت على غزة، ودعا إلى الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به.

ومن المتوقع أن تشهد العلاقات بين الطرفين توترا أكبر، خلال الأيام المقبلة، لعدم وجود أي نقاط التقاء في المواقف بينهما، بعد فشل «ثلاث مبادرات» للمصالحة، الأولى التي قدمها الرئيس، والثانية التي طالبت بها حماس، والثالثة من تجمع «وطنيون لإنهاء الانقسام» وهو أمر سينجم عنه مزيد من الخطوات المتخذة من قبل السلطة الفلسطينية تجاه غزة، لدفع حركة حماس للقبول بمقترحات الرئيس عباس للمصالحة.

وفي سياق تبادل الطرفين الاتهامات حول وجود مخطط لـ»فصل غزة»، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، إن تنظيمه سيتصدى لأي مشروع يحاول فصل القطاع عن باقي أجزاء الوطن «خدمة لمخططات الاحتلال وأعوانه». وأكد مزهر في تصريحات صحافية أن المبادرة الوحيدة المقبولة لدى الشعب الفلسطيني هي «الشروع الفوري بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنياً في القاهرة 2011 ومخرجات اجتماع بيروت، بعيداً عن أي اجتهادات أو مبادرات لا تهدف إلا لتسكين شعبنا ومفاقمة معاناته والاستمرار في مسلسل المناكفات السياسية».

وطالب قيادة السلطة بأن تعترف بـ «الخطيئة» التي ارتكبتها بحق المواطنين في القطاع، وأن تتراجع فوراً عن إجراءاتها بحقه، والتي قال إنها «حولت حياة أهلنا إلى جحيم»، ودعا حركة حماس في الوقت ذاته لاتخاذ قرار بحل اللجنة الإدارية، وأن «تنزع الذرائع وتترك المجال أمام الحكومة لتحمّل مسؤولياتها في خدمة أبناء شعبنا ومعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وأكد أن الجبهة الشعبية مع أي إجراءات أو جهود «تخفف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف من حدة الحصار والأوضاع الصعبة».

كما جدد التأكيد على دعوة الجبهة لأن تكون الدورة القادمة للمجلس الوطني «دورة توحيدية» بعضوية جديدة وفقاً لانتخابات ديمقراطية تستند لمبدأ التمثيل النسبي الكامل أو بالتوافق حيت يتعذر ذلك وفي الخارج بعيداً عن قيود الاحتلال.