﻿الرئيس عباس: القيادة لبت النداء والقدس هي عاصمة دولة فلسطين ومستمرون في وقف مخصصات غزة ما لم تلتزم حماس بالمصالحة

رام الله – «القدس العربي»: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن مدينة القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ولا شيء غير ذلك وقال إن القيادة الفلسطينية لبت نداء المقدسيين وستبقى كذلك. وأشاد بحكمة المقدسيين وإرادتهم وشجاعتهم وصمودهم، وقال «علينا الحفاظ على النصر الذي تحقق في القدس من أجل نصر آخر وخطوة أخرى».

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام المئات من أبناء القدس في مقر الرئاسة برام الله خلال لقاء تحت شعار «القدس تنتصر» بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح ومجلسها الثوري وقادة الأجهزة الأمنية، ورجال دين مسلمين ومسيحيين.

واعتبر أن الجميع مرابطون في القدس والأقصى وفي أرض الرباط، وأن الخطأ الذي ارتكبناه عام 1948 لن يتكرر، وأن القيادة الفلسطينية مستمرة في تنفيذ جميع القرارات التي اتخذتها خلال معركة القدس.

وتطرق إلى ملف المصالحة الوطنية بالقول «سنستمر في وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيا ما لم تلتزم حركة حماس باستحقاقات المصالحة، خاصة بوجود جهات تسعى لإدامة انفصال قطاع غزة حتى لا تقوم دولة فلسطينية.

وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح إن الرئيس محمود عباس مصر على «أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ولا يمكن لأي فلسطيني أن يتخلى عن القدس والأقصى، فالقدس مسألة جوهرية لشعبنا وأمتنا ولا يمكن أن نتخلى عنها». وأضاف «نلتقي هنا لنستقبل القدس ونرحب بكل مكوناتها، فالمقدسيون فخر الأمة ونحن هنا لنحتفل بنصر موقعة القدس، والقدس كانت في قلب ياسر عرفات الذي استشهد دونها. لقد حققنا في معركة القدس والأقصى وحدة الشارع الفلسطيني مع القيادة الفلسطينية، وأن ما تحقق في القدس مفصلي في مسيرة شعبنا».

وقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية «إننا نجتمع هنا من أجل هدف سام ونبيل وهو الاحتفال بتحقيق نصر ميداني، وإحدى مراحل المعركة الطويلة من أجل حرية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية مع قيادتنا». أبناء القدس يجتمعون مع القيادة احتفاء بالنصر في القدس، الذي ما كان ليتحقق لولا تكاتف القيادة مع كل المقدسيين»، مشددا على أن أذان الأقصى سيبقى خالدا.

وأضاف المفتي أن القيادة التحمت مع أبناء القدس والتحموا معها في أداء رائع متميز، لا فرق فيه بين القائد والجندي، وأن مواقف القيادة كانت ملبية «لكل مكونات شعبنا في معركة القدس. سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاولت اختبار صمود المقدسيين من خلال نصبها البوابات الالكترونية، وشعبنا في كل مكان التف حول القيادة نصرة للقدس والأقصى».

وقال الأرشمندت عبد الله يوليو «إنني هنا أكلمكم باسم الحب الذي في قلبي لفلسطين والقدس، ولا أتكلم باسم طائفة»، وهتف يقول «لبيك يا أقصى لبيك يا قيامة، لبيك يا قدس، لبيك يا فلسطين». وأضاف «رسالتنا فلسطينية ثم عربية ثم عالمية مفادها أنه بأيدينا سنعيد البهاء للقدس لأنها لنا والبيت لنا».

واعتبر وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني أن المقدسيين سطروا معايير جديدة للرباط، كما أن معركة القدس لم تنته لأن الأقصى مستهدف ومعركته مفصلية. وأضاف أن مقولة التقسيم الزماني والمكاني انتهت إلى غير رجعة فهي أُفشلت في 14 يوما، ومشهد المقدسيين في 14 يوما لا مثيل له في التاريخ، ولا يتقنه إلا العظماء و»نحن في القدس وفي فلسطين عظماء وسنبقى كذلك».

وتحدث أمين سر إقليم فتح في القدس عدنان غيث فقال «إننا لن نرضى بغير القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، فالقدس كانت وما زالت تتعرض لهجمة احتلالية ظلامية، وأضاف «نقول كما قال ربان السفينة الرئيس محمود عباس: قاعدون هنا واقفون هنا وسنظل هنا، ولنا وطن واحد وهدف واحد هو أن نكون هنا، وسنكون».