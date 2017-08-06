﻿موريتانيا في انتظار نتائج الاستفتاء حول الدستور والمعارضة تؤكد تزويره

نواكشوط -القدس العربي: لحد بعد ظهر أمس، لم تفرج اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا عن النتائج النهائية للاستفتاء حول التعديلات الدستورية الذي أغلقت صناديقه مساء يوم السبت وقاطعته المعارضة المتشددة.

وتحدثت مصادر مقربة من اللجنة عن رفض عضوين في لجنة حكمائها التوقيع على النتائج بحجة تزويرها.

وتداولت الأنباء والتدوينات أمس رفض ممد ولد أحمد وهو عضو لجنة الحكماء وأحد قادة حزب البعث الموريتاني الذي تحولت تشكيلاته مؤخرا للمعارضة، الإمضاء على محضر النتائج النهائية بسبب تزويرها.

واقتصرت النتائج المعلنة حتى قريبا من عصر أمس على أرقام مشتتة تنشرها وسائل الإعلام الحكومية بالتقطير عن الثلاثة آلاف مكتب التي جرت فيها عمليات التصويت، تقابلها أرقام ينشرها مدونو المعارضة عن عمليات التزوير.

ومع أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز احتفل ليلة الأحد مع أنصاره بالفوز في هذا الاستفتاء ومع أنه وأنصاره يتوقعون نسبة مشاركة لا تقل عن 70 في المئة، وعن فوز كاسح لخيار «نعم»، فإن الجهات الرسمية لم تدل لحد عصر أمس، بأي تعليق على عملية الاستفتاء منتظرة إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية.

وسارع محفوظ ولد بتاح رئيس حزب اللقاء الديموقراطي الحزب المعارض والمشارك الوحيد في الاستفتاء عن خيار «لا»، للإعلان في مؤتمر صحافي أمس عن فشل الاستفتاء، مؤكدا «أن عملية الاستفتاء كانت عملية فاشلة بكل المقاييس، طبعها تدخل الإدارة في تشكيل المكاتب، وحرصت الإدارة على شطب من تشك في ولائه المطلق، فانتزعت من اللجنة الوطنية المستقلة صلاحياتها، وذلك تحضيرا لعملية تزوير واسعة النطاق، جعلت الموتى يصوتون.. وينوب الحاضر عن الغائب في عملية التصويت».

وأكد ولد بتاح «أن حزبه مع أنه المشارك الوحيد في الاستفتاء لم يتمكن من القيام بحملة تحسيس يتواصل فيها مع الشعب الموريتاني، بفعل المنع المتكرر والتضييق المستمر الذي عاملته به الإدارة والأجهزة الأمنية، فحرمنا من التواصل مع شعبنا، الشيء الذي أدى بنا إلى وقف حملتنا الانتخابية وعدم الذهاب إلى ولايات الشمال، وبعض المناطق الأخرى».

وقال: «لقد أخلت السلطات الجو لعملية التزوير الفاحشة، لتصبح العملية برمتها مجرد مهزلة كبرى، ستنخر النظام، وتجعله معزولا شعبيا، رغم عملية التخويف التي هدد بها الوجهاء ورجال الأعمال ورؤساء القبائل والموظفين والتجمعات القبلية».

وأكد المحامي ولد بتاح قوله: «إننا لن نكون شهود زور، وبالتالي فهذه الخروقات التي سجلناها مخلة بمبدأ حرية التعبير عن الإرادة الحرة، وبحياد الإدارة، ما جعلها تقضي على الديمقراطية وتجهز على ما تبقى من حرية في هذه البلاد».

وفي بيان آخر أعلنت التنسيقية العامة للمعارضة الموريتانية المقاطعة التي تضم ثمانية تشكيلات أمس «أن الستار قد أسدل على مسرحية الاستفتاء العبثي التي من خلالها تمت مصادرة إرادة الشعب عبر عملية قرصنة لم تشهد البلاد مثلها في أي حقبة من تاريخها؛حيث بدأت بانتهاك صريح للدستور، واستمرت بحملة استخدمت فيها كل الأساليب والآليات الموغلة في التعدي على القوانين والنظم والأخلاق، وانتهت باقتراع شابه تواطؤ اللجنة الانتخابية المسيرة مع أعوان النظام في غياب تام لأي مراقب مستقل».

«لقد كان هذا الاستفتاء انقلابا جديدا على الشرعية، يضيف البيان؛ حيث ضرب عرض الحائط بالنص الدستوري الصريح، الذي يحدد بصورة لا تقبل أي تأويل، الطريقة الحصرية لمراجعة الدستور والقائلة بأنه لا يمكن تقديم أي مشروع مراجعة للاستفتاء إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ. لقد كان هذا الاستفتاء تغليبا لإرادة وأهواء الحكم الفردي ضد مؤسسات الدستورية وإرادة الشعب».

وبعد أن تحدث البيان عما سماه «الخروقات التي لم يجرؤ أي نظام على اقتحامها في تاريخ البلد»، أكدت تنسيقية المعارضة «أن عملية الاقتراع كانت مهزلة حقيقية لما طبعها من ضعف في المشاركة وتلاعب بالمكاتب؛ حيث شهدت عملية التصويت مقاطعة لم يسبق لها مثيل في أنحاء الوطن كافة، سجلها كل المراقبين ووثقتها الصحافة والمدونون»،؛ «ولتعويض عزوف المواطنين شبه التام عن التوجه لصناديق الاقتراع، تقول المعارضة المقاطعة، فقد كثر الحديث عن عمليات تزوير واسعة داخل مكاتب الاقتراع، وهو ما تصدقه قرائن منها استبدال العديد من رؤساء المكاتب «غير المتعاونين» بآخرين مقترحين من داعمي المهزلة، واستبعاد كل المراقبين المحايدين ومصادرة كل أدوات التصوير والتسجيل، مما يدل على أن السلطة لديها ما تخفيه». واعتبرت المعارضة في بيانها «أن الشعب الموريتاني قد أفشل الاستفتاء المسرحي اللادستوري، كما أسقط الشيوخ قبل ذلك التعديلات العبثية، وذلك من خلال مقاطعته للاقتراع على امتداد التراب الوطني ورفضه للمشاركة في هذه المهزلة، فقد فشل النظام سياسيا وسقطت تعديلاته الدستورية عمليا».

وحيت المعارضة «الشعب الموريتاني على هذا الموقف التاريخي الذي يعبر، حسب رأيها، عن مدى وعيه وتضامنه وحرصه على رفض سياسات النظام التي تقود البلاد إلى المجهول وتهدد وحدة الشعب واستقرار الوطن».

أما المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة فقد أعلن في بيان نشره أمس «أن نسبة المشاركة في الاستفتاء لم تتجاوز 15 في لمئة وذلك حسب اطلاعه الميداني وزياراته لمختلف مكاتب التصويت؛ حيث تأكد من مستوى الضعف الشديد للحضور والإقبال من طرف المواطنين رغم الضغط والإكراه».

وأكد «أنه سجل ووثق العديد من المخالفات والانتهاكات بالصور والشهادات»، وأنه سيعلن عنها في الوقت المناسب للرأي العام الوطني والدولي».

واعتبر المنتدى الذي يضم أكبر تجمع للأحزاب والشخصيات المرجعية والنقابات «أن ضعف المشاركة يؤكد بجلاء عزوف الشعب الموريتاني عن مهزلة الاستفتاء ومقاطعته لها؛ حيث ظلت المكاتب خاوية طيلة ساعات النهار سواء في العاصمة نواكشوط أو في الداخل والخارج، وهو ما جعل النظام يتجه بشكل فج لعملية تزوير واسعة تعيد البلد لعهود التزوير السافر لإرادة الناخبين».

وحذر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيانه «اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري من عواقب المشاركة أو التشريع لهذه الممارسة المخالفة للقانون فالشعب قال كلمته وبين رفضه، معلنا في بيانه «أن هذا الاستفتاء الذي خالف الدستور في أصله ومنشئه وخالف القانون في مساطره وإجراءاته لا يمثل الشعب الموريتاني ولا يعبر عن إرادة ناخبيه.»

وكان مليون ونصف مليون ناخب موريتاني قد دعوا لاستفتاء يوم السبت حول تعديلات للدستور تقاطعه المعارضة.

ولا يتشكك متابعو هذا التصويت الذي خصصت له ثلاثة آلاف مكتب تصويت، من دون حضور مراقبين دوليين، في فوز خيار «نعم» الذي تقف وراءه الحكومة بوسائلها وأحزاب أغلبيتها وموظفيها والمتحالفين معها، ضد خيار «لا» الذي يقف وراءه حزب واحد هو حزب اللقاء وهو حزب معارض صغير للغاية.

ويتركز الرهان في هذا الاستفتاء على نسبة المشاركة، التي يسعى المقاطعون لجعلها متدنية، بينما يرى أنصار الأغلبية أن نسبة المشاركة إذا لم تتجاوز الـ 30 في لمئة من مجموع الناخبين، فإن ذلك يعتبر فشلا كبيرا لجبهة «نعم»، أما إذا وصلت نسبة المشاركة إلى 50 ٪ فإن ذلك يعتبر حفظا لماء الوجه، فيما ستكون نسبة 60 في المئة التي يتوقعها أنصار الرئيس، نصرا مهما ومشرفا.

وتشكل التعديلات التي ستدخل رسميا نص دستور 1991، إلغاء غرفة مجلس الشيوخ (يرفض أعضاؤه ذلك)، ودمج مؤسستي وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى في هيئة المظالم، كما تشمل تغيير ألوان العلم الوطني بإضافة شريطين أحمرين وتغيير كلمات النشيد الوطني.

وكانت الحكومة قد عرضت التعديلات الدستورية المقترحة على غرفتي البرلمان في مارس الماضي تطبيقا للباب الحادي عشر من الدستور الذي يلزم بذلك؛ حيث صادقت عليها الجمعية الوطنية بينما رفضها مجلس الشيوخ.

ولم يقبل الرئيس الموريتاني رفض مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية؛ حيث قام بتفعيل المادة (38) من الدستور التي تسمح له باستفتاء الشعب حول القضايا الوطنية الكبرى (وهي حسب فقهاء المعارضة مادة غير مختصة في مراجعة الدستور التي أفرد لها الباب 11 بمواده الثلاث).

وتتهم المعارضة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز (62 عاما) بالسعي لفك أقفال الدستور المتعلقة بتحديد مأموريات الرئاسة في اثنتين، للتمكن من الترشح لمأموريات إضافية وهو ما نفاه الرئيس مرات عدة رغم أن كبار معاونيه في رئاسة الوزراء والحزب الحاكم قد تحدثوا عنه في تجمعات شعبية.

ويجمع مراقبو الساحة السياسية الموريتانية على أن نتائج هذا الاستفتاء ستدفع بالمشهد السياسي الموريتاني نحو المزيد من التأزم؛ حيث سيكون هناك علمان ونشيدان وطنيان وبرلمانان، ورئيس متمسك بخياراته ومعارضة قد نفد صبرها.