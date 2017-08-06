﻿مغاوير الثورة لـ «القدس العربي»: رفضنا مطالب التحالف الدولي بالذهاب إلى الشدادي في الحسكة بسبب «قسد»

حلب – «القدس العربي»: كشف الناطق الرسمي باسم جيش «مغاوير الثورة» التابع للمعارضة السورية المسلحة محمد مصطفى جراح عن رفض جيش المغاوير طلباً من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بالتوجه إلى مدينة الشدادي بريف الحسكة بسبب التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري من أجل للسيطرة على محافظة دير الزور من تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف خلال لقائه مع «القدس العربي»: إن جيش مغاوير الثورة لن يتخلى عن منطقة التنف والبادية السورية التي تمثل نصف مساحة سوريا، والتي دفعنا فيها دماء شهداء ثمناً، فهم يريدون منا الانتقال إلى منطقة صغيرة من أجل تحجيم دورنا فيها تحت اوامر جنرلات الاكرد.

وأوضح جراح ان أسباباً عدة دفعت جيش مغاوير الثورة لرفض التوجه لمدينة الشدادي منها سيتم وضع المخططات العسكرية من قبل جنرلات أكراد وفق ما قيل لنا، والحصول على الدعم اللوجستي عن طريق الأكراد، حتى وصل الأمر بالقول انه عندما يجتمع ثلاثة منا فيجب ان يكون الرابع من قسد.

ووصف هذه المطالب بالقول «يريدون الضحك علينا من أجل ترك البادية السورية والانتقال إلى مدينة الشدادي ليعود النظام إليها كما حصل منذ سنوات عندما حررت أحرار الشام مناطق في الساحل السوري وتراجعت عنها لصالح النظام بحجة إعطائهم شمالي حلب التي كانت اغراءت كاذبة».

واشار إلى: ان جيش مغاوير الثورة طرح على التحالف الدولي فكرة لقتال تنظيم الدولة من خلال أخذ مجموعة من الشمال السوري بهدف فتح جبهتين من الشمال والجنوب لإضعاف قوة التنظيم، وعندما فصلت قوات النظام بيننا وبين التنظيم في البادية، طرح علينا فكرة انتقال جيش مغاوير كامل إلى الشدادي فرفضنا الفكرة بشكل قاطع.

ولفت جراح إلى عدم تأثر جيش مغاوير الثورة بدعم التحالف لقسد، حيث ان جيش مغاوير الثورة يرتبط بشراكة علانية وهو جزء لا يتجزأ من التحالف الدولي على الأرض في سوريا، فالتحالف يدعم قسد بطرف ونحن في طرف آخر، منعزلين عن بعضنا البعض، حتى في أساس العقد بيننا وبين التحالف لم يكتب لنا المشاركة مع قسد حيث نتمتع بحريتنا ومقتالينا وانفردنا عن غيرنا فنحن اصحاب المصير.

وتابع : التحالف الدولي غير قادر بالضغط علينا من أجل الانصياع تحت اوامر قسد فهذه خزعبلات لا احد من الثورة السورية ولا عنصر بعناصر الجيش الحر يقبل بها، فلا صحة لما يقال بشأن تهديدات التحالف بوقف الدعم في حال لم نعمل مع قسد فهذا لم يحصل ولن يحصل ابداً.

وحسب جراح فإن فصائل الجيش السوري الحر غير محاصرة في البادية السورية، ولا يوجد ضوء أخضر من أمريكا أو روسيا لقوات النظام والمليشيات الموالية لها للوصول لدير الزور، حيث اننا نمتلك الجزء الأكبر من الارض وإذا خسرنا معركة فهذا لا يعني أبدا اننا خسرنا البادية التي تشكل نحو 42 % من مساحات سوريا، ما يعني نصف مساحة سوريا.

وأضاف، ثلاثة فصائل تقاتل في البادية السورية من اصل 107 فصائل فالارض مفتوحة والطيران الروس والنظام يهلك المقاتلين لكن لم نحاصر ما زالنا حتى اللحظة لم نخسر اي معركة امام النظام او أخذ شبر من المناطق التي سيطرتنا عليها الا بقطاعات باتجاه الغرب من جيش احرار العشائر بمنطقة الوعر في ريف السويداء الشرقي.

ورفض جراح التضخم الإعلامي الذي رافق انشقاق القيادي في جيش مغاوير الثورة غنام سلمى غنام باتجاه مناطق سيطرة النظام في محيط التنف، والمعلومات المغلوطة التي رافقها بشأن اصطحاب نحو 40 قطعة سلاح خفيف وعدد من الرشاشات الثقيلة المتنوعة المصنعة أمريكياً إضافة لعدد من العربات العسكرية وسيارات رباعية الدفع، حيث أكد صحة الانشقاق بجانب خمسة من عناصره باتجاه اقارب لهم في قرية الصبحى بريف دير الزور الشرقي بينما رفضت باقي المجموعة المؤلفة من 12 مقاتل الانصياع لأمره.

وفي خصوص توحد فصائل الشرقية تحت راية واحدة بغية السيطرة على دير الزور أكد جراح انه لا وجود لتوحيد بين الفصائل العسكرية في الوقت الحالي على الرغم من أمنيات الفصائل بذلك بتحقيق التوحد بين اسود الشرقية والمغاوير وكتائب الشهيد احمد عبدو، لكن هذا الطرح لم يتحقق بعد، بينما هناك مشروع لتشكيل جيش وطني، حيث سيكون نواة هذا الجيش مغاوير الثورة الذي سيضم الفصائل العسكرية كافة وطبقات المجتمع الوطنية ويجوز لهم ومن حقهم الانتساب إليه من أجل تحرير المنطقة الشرقية.