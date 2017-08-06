﻿فلسطين تسيطر على «هجمات الهاكرز» الآتية من آسيا وأمريكا وأوروبا الشرقية

غزة – «القدس العربي»: بعد ثلاثة أيام من بدء «هاكرز» غير معروف، بشن «هجمات إلكترونية» على شركات توزيع خدمات الإنترنت في المناطق الفلسطينية، أعلنت وزارة الاتصالات، عن تمكن الطواقم الفنية من السيطرة على هذه الهجمات، التي يعتقد أن لها علاقة بـ»انتصار القدس» الأخير، على الاحتلال الإسرائيلي، برفض إقامة «البوابات الإلكترونية». وأعلن وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان زهيري، أنه تمت السيطرة بشكل كامل على الهجمة التي تعرضت لها شبكات الإنترنت قبل ثلاثة أيام، وإن الأمور عادت إلى طبيعتها.

وأكد في تصريحات أوردتها على لسانه وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أنه لا توجد أي اختراقات ذات قيمة منذ مساء السبت حتى أمس الأحد.

وأشار إلى أن هذه الهجمات تعتبر «عابرة للحدود»، ومصدرها آسيا، وأمريكا، وأوروبا الشرقية، إضافة إلى عشرات الدول التي يتم استخدامها كـ «منصات للهجوم»، حتى دون معرفة الجهاز الذي يقوم بالهجمة، وهو ما تسبب في اضطراب في الخدمة لفترة قصيرة جدا، وبطء في التصفح، كون الأجهزة الطرفية القديمة «الروتر» غير محدثة البرامج، وتحتوي على العديد من الثغرات التي تم استهدافها ومهاجمتها.

وعن كيفية صد الهجوم، قال إنه تم استخدام برامج وأنظمة حماية أكثر تطورا لمزودي خدمات الإنترنت، وحواجز أكثر تطورا، وهو ما أدى إلى تخفيف حدة هذه الهجمات العنيفة، مشيرا إلى أن عنصر الحسم كان الأنظمة الحديثة التي تم تركيبها بعد هجمة 2012.

ويوضح زهيري أن ما أسماها «البوابة الإلكترونية» ما زالت محتلة ومسيطر عليها من قبل دولة الاحتلال، وقال إن كل شيء يمر عبر «البوابة الإسرائيلية الإلكترونية»، وإن الذي جرى هو استهداف لبعض العناوين الافتراضية التي لا تشمل عناوين المحتل.

وأوضح أنه من السهل تحديد الدول التي قامت بالهجمات، ولكن من الصعب معرفة الأسباب، ولكنها «قد تكون الأسباب سياسية»، لافتا إلى أنه عندما تم التصويت لصالح منح فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012، تعرضت شبكات الإنترنت لهجمات عنيفة على مواقع عدة من قبل «أنصار دولة الاحتلال».

وهناك ترجيحات قوية أن يكون الانتصار الأخير الذي حققه الفلسطينيون وسكان مدينة القدس ضد الاحتلال في «معركة البوابات الإلكترونية» هو السبب الرئيسي وراء قيام مجموعة «الهاكرز» المناصرين لإسرائيل، خاصة أن الفلسطينيين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، في مناصرة قضية القدس، وفضح الممارسات الإسرائيلية الأخيرة.

وشهدت المناطق الفلسطينية، منذ يومين انقطاع في خدمة الإنترنت لأسباب غير معروفة، وبررت شركات تزويد الخدمة، منذ اللحظة الأولى، أن ذلك مرده تعرضهم إلى «هجمات إلكترونية شرسة»، يطلق عليها خبراء الإنترنت (DDOS ATTACKS ) وتستهدف معظم شبكات الإنترنت الفلسطينية بشكل متقطع ومبرمج.

وأكد مزودو الخدمة أن هذه الهجمات تؤثر على خدمة الإنترنت في فلسطين، ويشعر بها المستفيدون من خدمات الشركات المزودة من خلال فقدان القدرة على تصفح الإنترنت لفترات محدودة وبأوقات متقطعة. وذكروا أن تلك الهجمات بدأت بعد أيام من وقوع هجوم من نوع آخر استهدف عددًا من مشتركي شركات الإنترنت الفلسطينية، الذين يستخدمون إصدارات معينة من “رويترات” TPLINK التي يزيد عمرها على سنتين، حيث يتم اختراقها وتعطيل خدمة الإنترنت عليها.

وقالت إنها منذ اللحظة الأولى عملت لصد تلك الهجمات العنيفة، وأضافت أنه يعتقد أن وراءها جهات تستهدف فلسطين بشكل خاص.

يذكر أن الهجمات لم تكن تستهدف المحتوى الرقمي المحفوظ على شبكة الإنترنت وإنما هاجمت الأنظمة وخوادم الحواسيب لوقفها عن العمل، حيث تعرض «الحاسوب الحكومي» لهذه الهجمات المتلاحقة.

واستهدفت الهجمات عناوين افتراضية (IPs) لمختلف الشركات المزودة للإنترنت في فلسطين، من خلال إغراق خوادمها بملايين الرسائل الإلكترونية لشل عملها.

وشعر الفلسطينيون ببدء شديد في خدمات الإنترنت، خلال الأيام الماضية، حتى أن الأمر طال عمليات التصفح.

وذكرت وزارة الاتصالات أن فلسطين هي جزء من دول العالم التي تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات قراصنة الحاسوب «هاكرز»، لكن وتيرة هذه الهجمات تقل وتزداد من وقت لآخر، ودائما ما يتم وضع مجموعة من الإجراءات للحد من آثارها.

وأكد زهيري جاهزية الوزارة للتصدي لمثل هذه الهجمات، مبينا أنها على اتصال دائم مع الشركات المزودة للإنترنت، وسيتم وضع معايير وتعليمات لمختلف الشركاء، سواء أكانوا مزودين للخدمة، أو متلقين لها، ليتم حماية الأجهزة الطرفية لدى المشترك، بحيث يتم اعتماد مجموعة من الإجراءات التي تقلل من أثر أي هجمة مستقبلا.