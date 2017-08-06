﻿غسان سلامة يؤكد عودة الأمم المتحدة تدريجيا إلى ليبيا

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: وأكد المبعوث الأممي غسان سلامة عودة بعثة الأمم المتحدة تدريجيا إلى طرابلس، قائلا: إن «بعثة الأمم المتحدة التي اضطرت ‏مرغمة إلى مغادرة طرابلس في عام 2014، قد قررت العودة التدريجية إلى طرابلس بحيث تعمل مختلف وكالات الأمم ‏المتحدة إلى جانب الإدارات الرسمية التي هي بحاجة إلى دعمها في المجال التقني والتعاون».‏

وأضاف أن البعثة ستعمل أيضاً إلى جانب المفوضية الليبية والمؤسسات الليبية المهتمة بهدف تقديم الدعم اللوجستي و التقني المطلوب، بهدف أن يكون الاستفتاء «في حال حصوله»، والانتخابات «في حال حصولها»، على أفضل ما يمكن من ‏المعايير و المقاييس الدولية المعتمدة في مجال استطلاع الناس واحترام إرادة الشعوب.‏

وشدد على ضرورة أن تكون الأشهر المقبلة والسنة المقبلة سنة استتباب المؤسسات المستقرة و الفاعلة والعاملة في ليبيا ‏المستقلة الواحدة. وكان المبعوث الأممي وصل في وقت سابق السبت إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس ، في زيارة هي ‏الأولى له بعد توليه المنصب خلفا لمارتن كوبلر.‏

وكان المبعوث الأممي الجديد قد أمضي عدة أيام في نيويورك عقد فيها لقاءات عديدة مع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة بمن فيها الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وعدد من أعضاء مجلس الأمن وممثلي الدول المجاورة لليبيا والوقوف على بينة من وجهات نظرهم وآرائهم المختلفة حول الأزمة الليبية وطرق الخروج منها.

وصرح الممثل الأممي الخاص الجديد في ليبيا، للصحافة المعتمدة بنيويورك، أن الأولوية بالنسبة له هي «التفاعل والتواصل والتعامل مع الليبيين أنفسهم».

وقال إنه عقد لقاء «طويلا ومفيدا»، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المقر الدائم في نيويورك، كان الأول عقب تعيينه في شهر حزيران/يونيو الماضي ممثلا خاصا في ليبيا. وأوضح الدكتور سلامة أنه لا يستطيع القيام بشيء إذا كان الليبيون أنفسهم لا يريدون أن يكونوا جزءا منه، قائلا: إنه «إلى جانبهم وفي خدمتهم ولكنه ليس بديلا عنهم».