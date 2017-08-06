﻿فريق أمريكي مشترك لمكافحة الإرهاب يتولى التحقيقات في انفجار المركز الإسلامي في ولاية مينسوتا

مينسوتا ـ «القدس العربي»: لم يصب أي أحد في الانفجار الذي أدى إلى أضرارجسيمة في مكتب الإمام في مركز دار الفاروق «مركز بلومينغتون الإسلامي» في ولاية مينسوتا في حين قالت السلطات الأمنية المحلية ان الانفجار وقع بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع.

وأعرب المصلون والجيران عن ارتياحهم لعدم وقوع اصابات في الانفجار الذى وقع فجر يوم السبت الماضي قبل دقائق من وقت الصلاة حيث أكد الضابط المسؤول في مكتب التحقيقات الاتحادية ان عبوة ناسفة مرتجلة سببت الانفجار ولكن التحقيقات تحاول تحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة مشيرا إلى انه تم اجراء مقابلات مع الشهود وارسال الادلة إلى المختبرات وتحليل بيانات الفيديو والهاتف المحمول.

وقال جيف بوتس، رئيس شرطة بلومنغتون، ان المبنى كان مشتعلا عندما وصلت الشرطة مشيرا إلى ان وكلاء مكتب التحقيقات والمكتب الاتحادي للاسلحة النارية والمتفجرات واعضاء من فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب قاموا بتمشيط منطقة واسعة حول المركز، بما في ذلك الاعشاب، واكد الضابط المسؤول عن التحقيقات ريتشارد ثورنتون ان عملية التحقيق في بيئة ما بعد الانفجار قد اكتملت بشكل كبير حيث تم معرفة فهم كيفية صنع العبوة بتفصيل.

واصدرت وزارة الأمن الداخلي بيانا جاء فيه ان مكتب الوزير يتابع عن كثب التحقيقات في الانفجار وانه على اتصال وثيق مع السلطات الفيدرالية والمحلية وقادة المجتمع مع استمرار التحقيق في هذه القضية، واكد البيان على تأييد الوزارة تماما لحقوق الجميع في العبادة بحرية وامان مع ادانة شديدة لمثل هذه الهجمات، واوضحت الوزارة انها ممتنة لعدم وجود أصابات ولكن هذا لايقلل من خطورة العمل.

وقال شهود عيان ان الانفجار عبارة عن جريمة كراهية، وكشف محمد عمر، المدير التنفيذى للمركز الإسلامي، ان احد المصلين شاهد شاحنة صغيرة تهرب بسرعة خارج موقف السيارات بعد الانفجار، وأفاد الجيران انهم استيقضوا على صوت الانفجار وارتجاج النوافذ، وكان هناك الكثير من الدخان.

وكشف مصلون ان المركز الإسلامي تلقى مكالمات تهديد او كراهية في السابق ورسائل تهديد عبر البريد الالكتروني تتضمن القول ان المصلين يجب ان لا يكونوا هنا في البلاد لانهم يمثلون عبئا وضررا على المجتمع.

وأفادت هيئة إنفاذ القانون في مينسوتا ان الولاية شهدت 14 حادثا من التحيز ضد المسلمين في العام الماضي، ووفقا لمكتب الاحاطة الجنائية فان جرائم الكراهية ضد المجتمع الإسلامي ارتفعت بنسبة قياسية مقارنة مع انخفاض في حوادث التحيز ضد الفئات الأخرى.