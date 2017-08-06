﻿«الدولة» يمنع سكان مدن غرب الأنبار من المغادرة عبر الممرات الآمنة

الأنبار ـ «القدس العربي»: لا يجد السكان المحاصرون في مدن القائم وعانه وراوة، أقصى غرب محافظة الأنبار الخاضعة لسيطرة مقاتلي «الدولة الإسلامية» من خيار سوى الاستسلام لأوامر التنظيم المتمثل بالبقاء حيث هم، بعد منعهم من الخروج عبر الممرات الآمنة.

وحسب ما أكدت مصادر خاصة في مدينة القائم لـ«القدس العربي»، فإن «عناصر تنظيم الدولة باتوا يفرضون إجراءات أمنيّة حازمة غير مسبوقة، منها إغلاق جميع المنافذ والشوارع، وإقامة خطوط صدّ دفاعية عسكرية بالسواتر الترابية حول المدينة».

وكذلك منعوا العائلات من سكان المدينة، من الهروب منها عن طريق الممرات الآمنة البرية في اتجاه مناطق الصحراء، ومن ثم الانتقال إلى مدن حديثة وهيت المحررتين.

وقال هشام الكربولي، وهو مواطن، في اتصال مع «القدس العربي»: «فشلت عدة مرات حين حاولت الهرب من سيطرة التنظيم بصحبة زوجتي وأطفالي، رغم أني حاولت إقناعهم بأني أنوي الخروج لعلاج زوجتي».

حالة الكربولي تشبه حالات عشرات المئات من المدنيين الذين يرغبون في المغادرة من القائم، لكنهم اضطروا للبقاء وعلى مضض، بسبب إجراءات التنظيم المشددة. فالأخير، وفق المصدر، حول القائم إلى معسكر كبير ودولة بوليسية يصعب العيش فيها.

وأضاف أن «آلاف المواطنين في القائم أصبحوا بين نارين، نار القصف العشوائي المتواصل لطيران الجيش العراقي والتحالف الدولي الذي يدك الأحياء المأهولة بالسكان بلاهواة من جهة، ونار إجراءات تنظيم الدولة الصارمة، الذي يمنعهم من مغادرتها من جهة ثانية».

ووفق المصدر، «فقد شك تنظيم الدولة في بعض العائلات بأنها ستغادر المدينة عن طريق مساعدة بعض المهربين، الذين يعملون لصالح التنظيم واعتقلهم من منازلهم واقتيدوا إلى جهة مجهولة، ولا أحد يعرف عن مصيرهم أي شيء».

أبو مصطفى، وهو من سكان عانه، أكد لـ«القدس العربي»، أن «المشكلة التي يعاني منها السكان المحاصرون بالخروج لا تنحصر عن منع الدولة لخروجهم، إذ يواجهون مشكلة أصعب، وهي أن القوّات الأمنيّة قد تعتقلهم عند خروجهم بتهمة التعاون مع مسلّحي الدولة، الأمر الذي زاد من صعوبة مغادرتهم فمعظهم اختار البقاء مجبراً».

ووصف، أوضاع مدينته عانه، بـ«المزّري»، موضحاً أن «السكان باتوا يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، إذ يعانون من قلّة المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والرز والخضروات، فضلاً عن ندرة حليب الأطفال بسبب الحصار والطوق الأمني المفروض على المدينة من كافة الجهات التي بينها الجيش العراقي».

وتابع: «لا يوجد شيء في المدينة ما يمكن أن يساعدنا على تحمّل الحياة واستمرار مقاومة ما يمرون به من ظروف إنسانية بائسة».

يشار إلى أن المناطق الغربية الحدودية من الأنبار التي تشمل القائم وراوة وعانه ستشهد انطلاق عملية عسكرية واسعة وقتالا ضاريا تستعد له القوّات الحكومية العراقية بمساندة الحشد العشائري ضد «الدولة،» لاستعادة آخر معاقل التنيظم في الأنبار.

وكان مسؤول محلي، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن 700 من مقاتلي العشائر السنية سينضمون رسميا إلى قوات الجيش والشرطة في البلاد.

وقال شرحبيل العبيدي، مدير ناحية البغدادي، في محافظة الأنبار لوكالة «الأناضول»، إن «وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي، أبلغ المسؤولين المحليين في المحافظة، بأن 500 مقاتل من أبناء عشائر الأنبار سينضمون إلى الفرقة الأولى في الجيش العراقي، فضلا عن التحاق 200 مقاتل بقوات الشرطة».

وأوضح أن القرار يأتي بعد المساندة التي قدمها مقاتلو العشائر للقوات العراقية في محاربة تنظيم «الدولة» وتمكنهم من السيطرة على المناطق بعد تحريرها من التنظيم.