﻿مصدر دبلوماسي يمني: لا وجود لاتفاق مع المبعوث الدولي لعقد مباحثات مع الانقلابيين في مسقط

تعز ـ «القدس العربي»: قال مصدردبلوماسي يمني رفيع، أمس الأحد إنه لا وجود لأي اتفاقات مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على استئناف مشاورات السلام مع الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح في العاصمة العمانية مسقط.

ونفى المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، التصريحات التي أطلقها ولد الشيخ في وقت سابق السبت، وقال فيها إن هناك «بوادر لاستضافة سلطنة عُمان لقاءات بين الأطراف اليمنية». مرجعًا ذلك لـ» موقف السلطنة (عمان) الإيجابي والحيادي فيما يخص القضية اليمنية.

وأكد «عدم وجود أي تفاهمات بين الجانب الحكومي والمبعوث الأممي فيما يخص لقاءات مسقط، وأن ولد الشيخ سيكون في العاصمة السعودية الرياض، غدا الثلاثاء، من أجل لقاء الحكومة الشرعية».

وشدد المصدر، على أن هناك «خطة أممية رحبت بها الحكومة فيما يخص مسألة ميناء الحديدة ومعالجة أزمة الرواتب، ويفترض أن يعمل المبعوث الأممي على إقناع الطرف الآخر بها في المقام الأول، قبل الدخول في أي جولة مشاورات».

ويبدو أن الطرف الآخر لم يعط أية موافقة للمبعوث الأممي، بحسب مصادر خاصة قالت، «رفض وفد الحوثي وصالح استقبال ولد الشيخ في العاصمة صنعاء، والتي كانت أحد محطات جولته الجديدة، رغم مكوثه في سلطنة عمان لعدة أيام وتعويله على وساطة وزير خارجيتها، يوسف بن علوي، من أجل اقناعهم بذلك».

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إنه «وبسبب موقف السلطنة الإيجابي والحيادي فيما يخص القضية اليمنية فإن هناك بوادر لإستضافة السلطنة لقاءات لأطراف الأزمة اليمنية». مستشهدًا بنجاحها في استضافة «أول لقاء إيجابي بين الأطراف في آب/ أغسطس 2015 بعد فشل مؤتمر جنيف».

وذكر أن زيارته الحالية لمسقط «جاءت بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة ( انطونيو غوتيريش)، للقيام بجولة جديدة في المنطقة لإيجاد مدخل لحل القضية اليمنية»، التي وصفها بأنها «تفاقمت ووصلت إلى وضع لا يحتمل وخصوصا مع انتشار وباء الكوليرا».

ويسعى ولد الشيخ، خلال جولته الجديدة، إلى فرض خارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة الاستراتيجي، غربي البلاد، والتي تنص على انسحاب الحوثيين منه، وتسليمه لطرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي، وكذلك الاتفاق على مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر.

إلى ذلك، ذكرت مصادر رسمية يمنية أن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر قام بزيارة تفقدية لمدينة المخا بمحافظة تعز، لأول مرة منذ استعادة السيطرة عليها قبل نحو 6 أشهر، وتحريرها من ميلشيا الانقلابيين الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية أن بن دغر افتتح أمس الاحد، محطة المخا الكهربائية بعد إعادة تأهيلها وصيانتها من قبل الهلال الأحمر الإماراتي والتي سوف ترتفع طاقتها الإنتاجية إلى 160 ميجاوات.

وذكرت أن ابن دغر وجه بسرعة إنجاز أعمال الشبكة الكهربائية والربط لتشمل باقي مناطق محافظة تعز والعمل على إصلاح خطوط النقل الكهربائي المدمرة.

وقالت ان هذه الزيارة لرئيس الوزراء إلى مدينة المخا تأتي في إطار اهتمام الحكومة اليمنية بالمحافظات المحررة وتطبيع الحياة فيها وعودة مؤسسات الدولة إلى عملها الطبيعي وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال بن دغر ان «الحكومة عازمة على إعادة تشغيل ميناء المخا وإعادة نشاطه بشكل أفضل مما كان عليه وإعمار المدينة وتطبيع الحياة فيها وتوفير الخدمات لأهلها وسكانها الذين وقفوا ودافعوا وَصدُّوا عدوان الحوثي وصالح على هذه المدينة التاريخية والهامة ورفضوا العبودية وإسقاط الجمهورية وتمسكوا بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي والدولة».

وأضاف «ها نحن اليوم في المخا نبعث تحية لكل أبناء اليمن، وكما تعلمون بأن محطة الكهرباء هنا دُمرت من قبل مليشيا الحوثي وصالح، ولكن بنجدة أشقائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة وبدعم من الهلال الأحمر الإماراتي أعادو لها الحياة من جديد وأصبحت لدينا 160 ميجا وات، وتقريبا 140 ميجاوات جاهزة للاستخدام، ومدينة المخا وأهلها يستحقون كل خير».

وأضاف «نحن نبحث عن السلام حسب المرجعيات الثلاث سلام يحترم الشرعية المنتخبة، فسعينا للسلام هو سعينا من أجل استقرار اليمن وبالأمن والاستقرار تحقق التنمية».

وكانت القوات الحكومية اليمنية والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، استعادة السيطرة على مدينة المخا وميناءها التاريخي، غير أن القوات الإماراتي هي التي استولت على هذه المدينة وكل المناطق المحيطة بها وأصبحت وكأنها إمارة إماراتية.

وأثارت صورة نشرها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي لبن دغر في خيمة القوات الإماراتية في المخا وفيها صور القيادة السياسية الإماراتية وبدون أي صورة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وكأن المكان في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلق نشطاء بشكل ساخر على هذه الصورة أن «ابن دغر يزور دولة الإمارات».