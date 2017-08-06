﻿«الأحرار»: الصدر يسعى لضم «الحشد» للمؤسسة العراقية ومنع استغلاله

بغداد ـ «القدس العربي»: نشرت وكالة «تسنيم» الإيرانية، أمس الأحد، مقالاً تحدثت فيه عن وقوع تيارات عراقية شيعية بما وصفته «فخاً دعائياً»، متهمة تلك التيارات بوضع مسألة حل» الحشد الشعبي» على رأس أولوياتها «تماشيا مع أنظمة عربية»، فيما اعتبرت أن رئيس الحكومة حيدرالعبادي رد بشكل «حاسم وحازم» على مطالب حل الحشد.

وذكر كاتب المقال إن «بعض التيارات السياسية الشيعية كانت قد وقعت في فخ الحملات الدعائية لوسائل الإعلام التابعة للأنظمة العربية، وقد بلغ بهذه التيارات الحد أن قامت تماشياً مع هذه الأنظمة بوضع مسألة القضاء على هذه الحركة الشعبية على رأس أولوياتها حيث طرحت فكرة حل الحشد الشعبي ودمجه مع الجيش ومختلف القوات المسلحة».

وأضاف إن «خطاب الأمس (أمس الأول السبت) لرئيس الوزراء العراقي الذي دافع فيه عن استمرار الحشد الشعبي، واعتبر أن الاستمرار هو مطلب للمرجعية والحكومة، يمكن اعتباره رداً حازماً وحاسماً على تلك المطالب غير المعقولة التي تدعو لحل الحشد والقضاء عليه». وحسب كاتب المقال فإن «خطاب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي دافع فيه عن الحشد الشعبي، حمل رسالة واضحة، وموجهة إلى من خططوا لحل هذا التيار الشعبي».

وأكد العبادي، خلال حضوره حفلاً لأحد فصائل الحشد، أمس الأول السبت، إن الحشد الشعبي لن يُحل، وسيبقى «تحت قيادة الدولة والمرجعية الدينية».

وجاء تصريح العبادي بعد يومٍ واحد من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة الماضية، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لـ»حل» الحشد الشعبي، ودمج «العناصر المنضبطة» بالحشد في القوات الأمنية، مشدداً على حصر السلاح بيد الدولة، وإعادة النازحين إلى مناطقهم. جاء ذلك خلال كلمة متلفزة وجهها لجمهور المتظاهرين في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد الأخرى. ويقول النائب عن كتلة «الأحرار» الصدرية عواد العوادي لـ«القدس العربي»، إن «الصدر لا يريد حل الحشد الشعبي، بل يسعى إلى أن يكون الحشد جزءاً من المؤسسة العسكرية العراقية، بما يمتلكه من تضحيات وقوة وخبرة عسكرية».

وأضاف إن «الصدر يحاول قطع الطريق أمام من يحاول التسلق أو ارتداء عباءة الحشد، واستغلاله لمصالح شخصية أو حزبية». وأشار إلى إن زعيم التيار الصدري يدعو دائما إلى «حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية فقط، لما لذلك من دور كبير في تقوية الجيش العراقي».

ورداً على سؤال حول اعتبار التظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية، بأنها تمثل جمهور التيار الصدري فقط، أوضح العوادي قائلاً: « إن «لا يمكن القول بأن هذه التظاهرات صدرية (…) مع الأسف الشديد؛ هناك من يسعى لإضعاف التظاهرات بوصفها على إنها تخص جمهور التيار الصدري»، منتقداً «ممثلي الشعب داخل مجلس النواب العراقي بعدم رعاية مطالب هذه الجماهير».

ويتابع حديثه قائلاً إن «أبناء الشعب العراقي أثبتوا أن هذه التظاهرات جماهيرية شعبية واعية، ولو كانت في دولة أخرى غير العراق لتم احترامها على أقل تقدير، لكن مجلس النواب والكتل السياسية لم تقبل حتى مناقشة مطالب المتظاهرين»، مشيراً إلى أن ذلك يعدّ «نقطةً سلبيةً تضاف إلى عجز مجلس النواب في أن يكون ممثلاً للشعب العراقي».

دعوات دمج «الحشد» بالمؤسسة الأمنية لم يتبنها التيار الصدري وحسب، بل تبناها أيضاً حزب «للعراق متحدون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقي أسامة النجيفي.

ونشر النجيفي، أمس الأحد، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بياناً- من ثماني نقاط- يضمن رؤية الحزب بشأن نجاح العملية السياسية بالقدر الذي تتطابق فيه مع أهداف الشعب.

وشدد البيان على أهمية أن «تشهد مرحلة ما بعد داعش دمج الحشود الشعبية بعد تدقيقها بالقوات المسلحة العراقية، إضافة إلى نزع السلاح بشكل كامل وحصره بيد الجيش والشرطة، وسيادة القانون».

وأكد أهمية «محاربة الفساد، ومتابعة ملفات الفاسدين في كل المستويات، فضلاً عن إعمار المدن المهدمة بسبب الإرهاب والعمليات العسكرية بجهود الدولة والمجتمع الدولي، والعمل على عودة النازحين، وتأمين مستلزمات حياة كريمة لهم».

كما عدّ البيان «مسك الملف الأمني في المحافظات المحررة من قبل أبنائها، ودعم جهودهم في اتجاه منع تكرار أو إنتاج حالة إرهاب أو نسخة إرهابية جديدة»، واحدة من أبرز رؤى الحزب.