﻿المتحدث الرسمي باسم جيش الإسلام: لم نطالب بقوات فصل مصرية في ريف دمشق

دمشق – «القدس العربي»: أثارت تصريحات متلفزة أدلى بها الدكتور خالد المحاميد، العضو السابق في الهيئة العليا للمفاوضات ضجة اعلامية، وأسفرت عن انهاء عضويته من الوفد المفاوض في محادثات جنيف بعد ساعات على تلك التصريحات ومنها ان «جيش الإسلام» طالب عبر الأمم المتحدة بوجود قوات فصل من الجيش المصري في الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أن مصر لم تكن يوماً طرفاً في الصراع السوري، وإنما هي طرف في الحل السياسي وداعمة له.

وفي هذا الصدد نفى المتحدث الرسمي باسم «جيش الإسلام» حمزة بيرقدار في لقاء خاص مع «القدس العربي» التصريحات التي أدلى بها الدكتور «محاميد» رافضاً دخول قوات فصل مصرية إلى ريف دمشق المحاصر حيث قال «ان ما يشاع حول طلبنا نشر قوات فصل مصرية أو غيرها في الغوطة الشرقية فهو عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً».

وعن تجزئة اتفاق «تخفيف التصعيد» بالغوطة الشرقية، وهندسة خريطة جديدة للريف المحاصر يستثني بعض مناطقها من الاتفاق كـ»عين ترما وحي جوبر»، وتجعل تلك المنطقة مستباحة أمام سلاح الجو الروسي وقصف مدفعية النظام قال المتحدث الرسمي باسم جيش الإسلام «لم يكن الاتفاق جزئي في الغوطة الشرقية وإنما هو شامل، ثم إننا رفضنا سابقاً فيدرالية سوريا، فكيف نقبل بفيدرالية الغوطة الشرقية وتقسيمها وتجزئتها وهي منطقة محاصرة منذ 5 سنوات تقريباً» حسب تعبيره.

وأضاف: بعد أن تم الإعلان عن شمل الغوطة الشرقية لاتفاق مناطق خفض التصعيد، يبدو أن الأسد وميليشياته لم يرق لهم هذا الأمر لأنهم متعطشون لسفك مزيد من دماء الأبرياء العزل وسقوط المزيد من الشهداء والجرحى من نساء وأطفال وشيوخ، وبالتالي فإن قوات الأسد وميليشياته تصعد من عملياتها على جبهات الغوطة الشرقية كافة ابتداء من جبهات حوش الضواهرة وبيت نايم والريحان وليس انتهاء بجوبر وعين ترما، حيث أنها تستخدم سياسة الأرض المحروقة على تلك الجبهات ضاربة بكل الاتفاقيات عرض الحائط.

وكان جيش الإسلام قد أعلن عن اجتماع ضم قادة من جيش الإسلام وفيلق الرحمن لإنهاء حالة الانقسام والتفرق الحاصل في الغوطة حيث تم الاتفاق حسب المتحدث «بيرقدار» على عدة بنود أهمها الإفراج على جميع الموقوفين لدى الطرفين وتم تنفيذ هذا الاتفاق بشكل فوري، وفتح الطرقات بين بلدات الغوطة الشرقية، ورفض تقسيم الغوطة تحت أي مسمى أو هدف، وإعادة الحقوق كافة من كل طرف للآخر، وتوقيف أنواع التجييش أو التحريض الإعلامي كافة. مؤكدا انه سيتبع هذا الاجتماع لقاءات أخرى لبحث سبل إنقاذ الغوطة الشرقية وعودتها إلى حالتها الطبيعية حسب المصدر.